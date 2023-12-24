في عيد الميلاد المجيد للغربيين.. هل ولد المسيح في 25 ديسمبر؟

تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في مصر، والمعروف باسم التقويم الغريغوري، بقداس عيد الميلاد المجيد.

هل ولد المسيح في 25 ديسمبر؟

وقال الباحث في العلوم الطقسية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية في تصريح له، إن الكتاب المقدس لم يذكر موعد او تاريخ عيد الميلاد المجيد إلا أن كتاب الدسقولية الذي به قوانين الرسل قال إن الموعد المتفق عليه من قبل الرسل هو 29 كيهك بحسب التقويم المصري، وذلك لكونه الموعد الذي يحل به اطول ليلة وأقصر نهار ليكون يكون في اليوم التالي لمولد المسيح يبدأ الظلام في الانقشاع والنهار في الزيادة بحكم انه نور العالم.

لا علاقة له بالعقيدة أو اللاهوت

واشار الى ان مسالة 25 ديسمبر أو التمسك بالاحتفال به من عدمه هو مجرد امر يتعلق بالتقويم الغربي او الغريغوري الا انه لا علاقة له بالعقيدة او اللاهوت اذ ان الانجيل لم يحدد موعد ميلاد المسيح بشكل دقيق.

وعلى رأس الكنائس المحتفلة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، الذي ترأس طقوس ومراسم القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

كما تممت الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق الذي ترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للاقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

وكذلك الكلدانية برئاسة الخور اسقف بولس ساتي الذي ترأس الاحتفالات ببازليك سانت فاتيما بمصر الجديدة، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان الذي ترأس الاحتفالات بمقر المطرانية بشارع حمدي بغمرة، والأرمينية برئاسة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، بمقر المطران بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة.

وكلك اللاتينية برئاسة المطران كلاوديو لوراتي، والملكية برئاسة المطران جان ماري شامي.

ويترأس قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا، احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم بمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي بحي الأزهر بالقاهرة.