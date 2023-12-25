تقاليد عيد الميلاد التي يتبعها المسيحيين من جميع أنحاء العالم

إذا كنت تعتقد أن احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد هي نفسها في جميع أنحاء العالم، يجب أن تفكر مرة أخرى لأنه اعتمادًا على أي جزء من العالم قد تكون الاحتفالات بشكل اخر عن أي مكان، حيث تختلف تقاليد عيد الميلاد المحلية حول العالم.

يرصد “الدستور” في التقرير التالي تقاليد الكريسماس وعيد الميلاد التي يتبعها المجتمع المسيحي من جميع أنحاء العالم حسب موقع Hindustan times.

دول شرق اوروبا:

هناك العديد من الطقوس المرتبطة بعيد الميلاد بصرف النظر عن إحضار شجرة عيد الميلاد إلى المنزل وتزيينها بالزخارف، يغني الناس الترانيم، ويعلقون نبات الهيدال الذي يعتبرونه رمزًا للحب، ويتبرعون للمحتاجين، ويحضرون قداس منتصف الليل في الكنيسة عشية عيد الميلاد، ويتبادلون الهدايا، ويخبزون الكعك، ويقضون اليوم مع أحبائهم..

دول وسط أوروبا:

هناك طقوس شعبية أخرى تتمثل في ترك الأطفال الحليب الدافئ والبسكويت لسانتا ليلًا على أمل تلقي الهدايا منه، ولفترة طويلة ارتبط عيد الميلاد بالشخصية الأسطورية لسانتا كلوز إنه يعتمد على التقاليد المرتبطة بالقديس نيكولاس، قديس القرن الرابع، يُعتقد أن سانتا كلوز يعيش في القطب الشمالي مع العديد من الجان المساعدين له، في كل عام، عشية عيد الميلاد، يركب سانتا كلوز مزلقته من القطب الشمالي لتقديم الهدايا للأطفال.

دول الشرق الأوسط:

يحب الناس تزيين منازلهم ومكاتبهم بأكاليل الزهور، وعصي الحلوى، والهدال، والجوارب، وبالطبع، فإن شجرة عيد الميلاد - سواء كانت طويلة جدًا أو مصغرة - بزخارف ملونة، أمر لا بد منه.

بعض دول افريقيا:

من التقاليد الشائعة أن يقوم العديد من الأفراد والكنائس بإعداد مشهد ميلاد يصور ميلاد المسيح حيث يتم إعادة إنشاء مذود أو حظيرة، وهناك شخصيات تمثل يوسف ومريم والطفل يسوع، عادة ما يكونون محاطين بالملائكة والمجوس الكتابي والرعاة والحيوانات مثل الحمير والثور والجمال.

المانيا:

اعتاد الألمان على إقامة موكب في عيد آدم وحواء حاملين "أشجار الجنة" مع التفاح الذي يمثل الفاكهة المحرمة، تم تقديم حيوانات الرنة الخاصة بسانتا في قصيدة كليمنت مور التي كتبها عام 1822 بعنوان "زيارة من القديس نيكولاس والتي تسمى الآن تواس الليلة السابقة لعيد الميلاد".

أسطورة سانتا كلوز:

بينما تعود أسطورة سانتا كلوز إلى مئات السنين إلى راهب يدعى القديس نيكولاس، الذي يقال إنه ولد في وقت ما حوالي عام 280 بعد الميلاد. في باتارا، بالقرب من ميرا في تركيا الحالية، وأصبح موضوع الأساطير لأنه كان موضع إعجاب لتقواه ولطفه، وفي العصر الحديث أصبح عيد الميلاد مرتبطًا بالشخصية الأسطورية لسانتا كلوز، الراعي التقليدي لعيد الميلاد في الولايات المتحدة ودول أخرى، والذي يقدم الهدايا للأطفال في كل عام، عشية عيد الميلاد، يركب سانتا كلوز مزلقته من القطب الشمالي لتقديم الهدايا للأطفال في جميع أنحاء العالم ويستيقظ الأطفال في الصباح الباكر لفتح هداياه وترمز أشجار عيد الميلاد إلى الحياة الأبدية وقد تم إدخالها إلى إنجلترا عندما تزوجت الملكة فيكتوريا من الأمير ألبرت، وهو ألماني.

شرق آسيا:

في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، غالبًا ما يذهب الناس من باب إلى باب في مجموعات صغيرة يغنون الترانيم لإضفاء المزيد من البهجة الاحتفالية بينما تشكل الزينة جزءًا لا يتجزأ من سحر عيد الميلاد.

دول جنوب آسيا:

أصبحت كعكة الفاكهة عرضًا عالميًا لعيد الميلاد عندما تم اكتشاف أنه يمكن حفظ البرقوق والكرز لفترة طويلة عن طريق نقعها في محاليل كبيرة من السكر، والتي كانت رخيصة الثمن في ذلك الوقت.

دول شرق افريقيا:

يقال إن عادة التقبيل تحت الهدال بدأت في العصر الفيكتوري عندما اعتقد الناس أنها تؤدي إلى الزواج وتعزز الخصوبة.