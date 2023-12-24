خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا"سانتا كلوز"

"خلصت الحرب؟؟.. بدنا نلعب".. صوت عربي اختلط بأصوات أطفال العالم، ولأنه يعرف العربية كما يعرف لغات الكوكب الدري، انجذب نحو هذا الصوت ببساطه السحري هبط في احدي "مدارس الأنوروا" مترجلا بين الخيام في ليلة غاب قمرها، أطلق صيحته:"هل من أطفال هنا؟؟.. جئت إليكم من دون أطفال العالم، سمعت أنين وصرخات خطفت قلبي وعقلي ولم أحتمل"

من خلف ستار احدي الخيام أطل طفل صغير لمح "سانتا كلوز" فدعاه يا"بابا نويل" نحن هنا ادخل خيمتنا نحميك من سقيع الخارج، أجابهم "العم نويل:"نعم أبحث عنكم أين أنتم".. اجلس الينا نحن لا نملك غير دفء أنفاسنا يحتضن بعضنا البعض حتي تسري حرارة أجسادنا وتهدأ أنفاسنا.. الغطاء لايكفينا والبرد لايرحمنا".. كيف عرفت بنا "بابا نويل؟ من أخبرك بهذا المكان، هل من بشر غيرك يعرف ماذا يحدث لنا؟.. هل مازلنا نشارك أطفال الكوكب نبض الحياة؟

بابا نويل: جئت أستمع إليكم، وأحمل الهدايا..صرخاتكم أوجعت الضمائر الإنسانية..كل أطفال الأرض في انتظاري عشية عيد الميلاد، اعتذرت إليهم جميعا وأخبرتهم أني قادم إليكم.

طفل الخيمة "ي": هل أمي لاتزال نائمة كما تركتها أخر مرة؟.. كنت أجلس إلي جوارها نسترجع دروسنا، واخطأت في الإجابة، ثم عاودت مرة أخري أصوب الخطأ، احتضنتني وقبلت جبيني، سمعت صوت رعد، قلت إني خائف ياأمي، أجابتني لاتخف يابني هذا ليس رعدا، صوت إنفجار أعلي، انقطعت الكهرباء، ظلام دامس، لم أعد أري أمي وهي تناديني:"يوسف.. يوسف" ظلت تنادي.. يبدو أنها نامت، تركتها تستريح في عتمة الليل، وما إن استيقظت، أزاح الطبيب الغطاء عن عيني، فسألته هل أمي نائمة؟.. أجابني الطبيب حمدالله علي سلامتك.. أين أمي يا"بابا نويل" هل هي بخير؟ هل استيقظت من نومها؟.. هل عاد أبي من عمله..أنا هنا أنتظرهم.

اقترب طفل أخر من "بابا نويل" وضع كفيه الصغيرتين بين كفي زائر الليل الحزين، وسأله: هل معك كسرة خبز، أنا جوعان والطعام لايكفيني أنا ورفاقي هنا في الخيمة؟

أخرج "بابا نويل" الهديا من جرابه الشهير، فلم يقترب منها أحد، اندهش "سانتا كلوز" متسائلا: ألا تعحبكم الهديا؟.. كان ردهم..شكرا شكرا، لقد تركنا ألعابنا وشجرة الكريسماس وكل أغرضنا في بيوت كانت لنا فيها حياة، خرجنا منها دون أن نودع أغراضنا، هنا في الخيمة لا حلم لنا ولا مطلب غير أن نعود إلي ديارنا.. كم نشتاق إلي حياتنا السابقة.

طفل الخيمة "أ": منذ الصباح وكلنا يعمل علي ازاحة مياه البركة الكبيرة، كان مطرا غزيرا كاد أن يغرق كل سكان الخيام..ضلينا نسبح ونلعب حتي غابت شمس النهار.. سأحضر لك كوبا من الشاي الساخن بالمرمرية، جيراننا في الخيمة الأخري هم أهل كرم يتقاسمون معنا الطعام، أخبرتني "أمل" الابنة الصغري أن معظم عائلتها ارتقتوا إلي السماء، أمها علي قيد الحياة، وحين سألتني عن أخوتي أين هم أخبرتها أنهم جميعا شهداء، كما علمت من "الأستاذ نضال" الذي جاء بي هنا إلي الخيمة.. يا "بابا نويل"، ان خميتنا أطفال بلا أهل، فقدناهم جميعا ونحن في طريقنا من مستشفي" الشفاء" في شمال القطاع إلي "خان يونس" في الجنوب، أطلقوا علينا القذائف والدبابات دهست الجميع، أنا عملت نفسي نائم حتي لايقتلني الجندي الإسرائيلي، سمعته يقول بالعربي:"فيكن حدا لسه عايش"، كتمت أنفاسي حتي مضي.. يا"بابا نويل"، أليس هؤلاء الصهاينة أعداء البشرية جمعاء؟

اقترب "سانتا كلوز" من طفل كان يجلس في أخر الخيمة، يبدو أن ساقة تؤلمه وترتعد فرائصه من البرد، ألقي بردائه الأحمر علي الطفل، فتبسم له قائلا:" كنت أحلم أن أراك يوما، وتمنحني هدية من هداياك، لكن أنا اليوم لا أقوي علي الحركة، تم بتر ساقي والأخري لم تعد تحملني، اسمح لي بسؤال "بابا نويل" بأي ذنب قطعت قدمي؟ بأي ذنب نهجر ونقتل ويتم ابادتنا جميعا؟.. أخبرني ليش الطفل الفلسطيني يقتل دون أطفال العالم؟..ان قطعت ساقي وفقدت يدي ولم أستطع الحركة فكل قطعة من جسدي فداء لهذا الوطن.

هيا بنا "بابا نويل" نطوف علي أطفال الخيام الأخري، هيا بنا نستمع إليهم، فأنت وعدتنا بأن تنشر قصصنا وحكايتنا لأطفال العالم، هل ستخبرهم أن العدو الصهيوني يستهدف أطفال غزة؟، لكنه لن يقوي علي استهداف كل أطفال القطاع، سنكبر يوما ونلتقي بأجيال في مثل أعمارنا، سنخبرهم بما عمل السفهاء منهم، أريد أن أعدك بأننا دعاة سلام.. لكن الجرح لم يندمل بعد، كيف لي أن أتعاهد معك والجندي الإسرائيلي قام بطردنا من المستشفي ولم أجد الدواء ولا الطبيب ولا المسعف، لقد استشهدوا جميعا ولم يتبقي سوي الجرح الغائر في نفوسنا.

يا"بابانويل" ليس كل الخيام فقدوا أهاليهم جميعا مثلنا، الله يحمينا جميعا، خلف خيمتنا العم "صابر" نزح من الشمال إلي الجنوب مع أبناء أخيه، بعد أن فقد زوجته وأطفاله الأربع، "عم صابر" يقوم بتجهيز الحطب في الصباح ليشعله في المساء ونجلس إلي جواره يحكي لنا عن أطفاله كيف ارتفوا جميعا، بحث عنهم تحت الأنقاض لأيام، وجد جثة زوجته وابنتيه، ولم يعرف الوصول إلي باقي الجثث حتي يواريهم الثري،.. لكن العم "صابر" قال أن كل الجثث تتحلل في تراب فلسطين، وهذا هو سر بقاء الوطن... اتعرف يا"بابا نويل" أن كل المدارس أغلقت ودمرت، أتعرف أن بيوتنا أصبحت كومة من التراب. لقد تعلمنا من عم "صابر" أن الفلسطيني لا يتخلي عن أرضه، حتي وان فقدنا كل أفراد عائلتنا، سيبقي الوطن، وسنكبر يوما ويكون لنا في الوطن حياة.. لم يعرف اليأس قلوبنا بعد ولن نستسلم أبدا... "بابا نويل" لقد جئت لنا بالهدايا، ونحملك أمانة كبيرة، أن تخبر أطفال العالم بما رأيت من حالنا هنا ونحن نعيش في هذه الخيام، احكي لهم بما رأيت وأخبرهم أن فلسطين باق طالما أن الشعب الفلسطيني يعيش علي أرضة... شكرا شكرا لزيارتك "بابا نويل".. وقبل أن تمضي هل لك أن تغني معنا..انا دمي فلسطيني فلسطيني على عهدي على ديني، على أرضي تلاقيني..أنا لأهلي، أنا أفديهم.. والله أنا دمي فلسطيني، فلسطيني، فلسطيني.