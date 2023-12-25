الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد المصرى للقبائل العربية: المرأة السيناوية تبوأت مراكز متقدمة فى عهد السيسى

المرأة السيناوية
المرأة السيناوية

تقدم الشيخ حميد منصور رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية، بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهد الكبير المبذول في القضاء على الإرهاب وعودة التنمية الحقيقية على أرض شمال سيناء.

وقال خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن سيناء مرت بظروف صعية جدا، ظلت طوال 5 سنين مسرح للعمليات الإرهابية، لكن بفضل الله والقوات المسلحة والرئيس السيسي، استطاعت أن تتحول من مسرح إرهاب لمسرح تنمية حقيقية.

ولفت إلى أنه تم تطوير ميناء العريش الدولي ليصبح أكبر ميناء على مستوى الشرق الأوسط لنقل جميع المنتجات السيناوية  من الرخام والرمل والأسمنت لدول أوروبا، بالإضافة لإنشاء خط حديد يربط بئر العبد بطابا، يسهل نقل البضائع بين شمال الوادي وسيناء، بالإضافة إلى جامعة العريش التي تضم 12 كلية، لأول مرة كلية طب بشري، وكلية استزراع سمكي، وقريبًا كلية للهندسة.

وبالنسبة للمرأة السيناوية، رأى أنه كان عصرها الذهبي، فبعدما كانت لا تشارك في العملية السياسية نظرًا للطقوس والعادات، المرأة في فترة الرئيس السيسي عضوة في البرلمان ومجلس الشيوخ، وفي المراكز المتقدمة في الجهاز التنفيذي.

العريش تطوير ميناء العريش الشرق الأوسط المنتجات السيناوية كلية استزراع سمكي كلية للهندسة

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