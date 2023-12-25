الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد مشايخ سيناء: بفضل جهود القوات المسلحة تخلصنا من الإرهاب فى عام واحد

الشيخ عيسى الخرافين،
الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة في محافظة سيناء أعادت الحياة لهذه المحافظة القوية التي عانت من أعمال الإرهاب.

تنمية سيناء 

وأكد عيسى الخرافين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين في سيناء لديهم رغبة شديدة في استصلاح أراضي سيناء وزراعتها بصورة سريعة، مشيرًا إلى أن خضروات سيناء متميزة ومختلفة وذات جودة كبيرة.

وأضاف، في حديثه، أن مشروع ترعة السلام من أهم المشروعات التي ستغير مجرى الحياة في سيناء، حيث إن هذا المشروع يعني امتصاص البطالة في سيناء بالكامل، حيث يمكن القول إن هذه الترعة سوف يعمل بها أبناء سيناء كافة.

القضاء على الإرهاب 

وأشار إلى أنه تقدم بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة بعد تعاونها مع رجال القبائل من أجل القضاء على الإرهاب قدر المستطاع، ويمكن القول إنه في خلال عام واحد تم التخلص من العناصر الإرهابية التي كانت لا تريد بالبلاد خيرًا.

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