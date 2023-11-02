الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ مشايخ القبائل: الرئيس السيسى وضع خطة غير مسبوقة لتنمية سيناء

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل شمال سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة غير مسبوقة لتنمية سيناء.

خطة متكاملة من جميع الجوانب

وأضاف "الخرافين"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن خطة الدولة لتنمية سيناء متكاملة من جميع الجوانب، وكل شيء متوفر أولها رفع القطيعة بين مصر الأم وسيناء، مشيرًا إلى "عمل 5 أنفاق  من تحت قناة السويس تسهل الوصول إلى أي مكان".

كما أشار إلى أن مشروع ترعة السلام وإنهاء العمل به أمر مهم جدًا، حيث تغطي 400 ألف فدان، بالإضافة إلى الترعة التي أدخلها الرئيس من جنوب الإسماعيلية على وسط سيناء أمامها 400 ألف فدان أيضًا، مضيفًا أن "المياه ستغطي 800 ألف فدان من سيناء من أجل استغلالها في الزراعات المختلفة، وتكون في المستقبل سلة غذاء مصر".

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