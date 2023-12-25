محافظ دمياط تستعرض مستجدات الخطة الاستثمارية لـ2023

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

شهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت "المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.

فى السياق، أكدت د.منال عوض متابعة موقف تنفيذ الخطة بشكل دورى وإنجاز الأعمال المطلوبة وفقا لخطة عمل تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.