خالد الجندي: تنظيم مسابقة القرآن الكريم بمصر يؤكد على توقير الرئيس له

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أهل القرآن الكريم هم من قاموا بضبط مخارج الحروف، مشيرًا إلى مسابقة القرآن الكريم الدولية التي نظمت بمصر أمس كان فيها ضبط شديد لمخارج الحروف وأحكام التجويد ولم يكن فيها أي مجاملات.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن ما يحدث في مصر في موضوع القرآن والاهتمام بأهل القرآن أمر غير عادي يدل على أن هذه الدولة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والكل يسعى لتوقير القرآن الكريم واحترامه ونشر علومه ولتكريم أهل القرآن وهذه نعمة كبيرة جدًا.

من لا يتوفق في علوم القرآن في هذا العصر فلاعذر له

وتابع، أن من لا يتوفق في علوم القرآن في هذا العصر فلاعذر له لأن الله سبحانة وتعالى يقول "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ".