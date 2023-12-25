الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد عديدة لتناول التمر يوميًا.. تعرف عليها

التمر
التمر

أكد الخبراء والمختصون على وجود عدة فوائد لتناول التمر، بصفة يومية، حيث يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض ، ويعزز المناعة.

ورصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز فوائد تناول التمر.

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فوائد تناول التمر

التمر مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات (مثل فيتامين ب 6 وفيتامين ك)، والمعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم)، والألياف،و أنها توفر مصدرا مركزا للطاقة.

 

المحتوى العالي من الألياف في التمر يدعم صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، و يعمل التمر كملين طبيعي، ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

 

يعتبر التمر مُحليًا طبيعيًا، مما يجعله بديلاً صحيًا للسكريات المكررة،  ويمكن استخدامها في وصفات مختلفة لإضافة الحلاوة دون الحاجة إلى إضافة سكريات.

 

يحتوي التمر على مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والكاروتينات وحمض الفينول، و تساعد هذه المركبات على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، مما يساهم في الصحة الخلوية بشكل عام.

 

يعد التمر مصدرًا جيدًا للمعادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم، مما يعزز صحة العظام، و الاستهلاك المنتظم قد يساعد في منع حالات مثل هشاشة العظام.

 

التمر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على صحة القلب. يساعد تناول كمية كافية من البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

يعتبر التمر مصدراً جيداً للحديد، مما يجعله مفيداً للأفراد الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، و يمكن أن يساهم إدراج التمر في النظام الغذائي في تحسين مستويات الطاقة وتحسين نقل الأكسجين في الجسم.

 

يعتبر التمر مصدراً سريعاً وطبيعياً للطاقة بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات، بما في ذلك السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. وهذا يجعلها وجبة خفيفة ممتازة لزيادة الطاقة بسرعة.

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