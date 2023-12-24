"سلامة الغذاء": 18 مأمورية رقابية غذائية على مخازن القطاع الخاص فى 7 محافظات

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن أن إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية نفذت 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات الإسكندرية، البحيرة، القاهرة، الغربية، الجيزة، الفيوم والقليوبية، وتم تسجيل 8 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدراج 4 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 258 مخزنًا.

وقال تقرير للهيئة، إنه فيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الإسكندرية والدقهلية، وأنه فيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ83 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والدقهلية، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة والشرقية.

فحص 366 طلبًا

وفحصت لجنة التظلمات بالهيئة 366 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 8 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

وأضاف التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية نفذت 17 زيارة رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير، وحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تم عقد اجتماع مع ممثلي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تصدير الأسماك البحرية إلى الأسواق الخارجية، وكذا تكامل السلسلة الرقابية مع الجهات ذات الصلة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجارٍ إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.