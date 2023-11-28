تمور سيوة تشارك فى المعرض الدولى التاسع للتمور بأبوظبى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشاركة محافظة مطروح من خلال التمور السيوية (مصنع تمور شالي) في المعرض الدولي التاسع للتمور بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ نوفمبر بمشاركة ٩٣ عارضًا من ١٩ دولة.

تسويق منتجات التمور

وأضاف محافظ مطروح أن المشاركات بالمعارض الدولية تعد فرصة جيدة لتسويق منتجات التمور، خاصة أن تمور سيوة أصبحت تنافس وبقوة في الأسواق الخارجية وتلاقى إقبالًا كبيرًا، وذلك نظرًا لتميزها وما تشتهر به من جودة وشهرة عالمية مع اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع التمور باعتباره أحد القطاعات الواعدة.

وفى سياق آخر، كان قد افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المعرض الدائم للمنتجات التراثية والبيئية بسيوة والذى أقامته إحدى الشركات وسط مدينة سيوة، بحضور النائبة فتحية السنوسي، ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة، وعدد من مشايخ سيوة.

ـ بازار للمنتجات التراثية واليدوية

ويضم المعرض الدائم معرضًا للتمور وبازارًا للمنتجات التراثية واليدوية التي تتميز بها واحة سيوة، حيث أشاد المحافظ بجهود إقامة المعرض بشكل حضارى لائق بالمدينة السياحية واستقبال زوارها من الجنسيات المختلفة ويتوافق مع طبيعتها البيئية والتراثية والسياحية.

وتفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أحد مصانع إنتاج التمور بسيوة على هامش فعاليات المهرجان الدولى السابع للتمور بسيوة بحضور النائبة فتحية السنوسى والنائب جمال الشورى ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو ٣٥٠٠ طن تمور، منها ألفا طن تصدير للخارج، ويضم حجم العمالة ٢٥٠ عاملًا منهم ١٠٠ عامل دائم سنوى.

كما يعد تميز المصنع من النتائج الإيجابية لمهرجانات التمور السابقة مع فوز المصنع بجائزة سنوية خلال الخمس دورات الأولى لمهرجان التمور الدولى بسيوة، بالإضافة إلى تمثيل المحافظة في العديد من المهرجانات بمصر وخارجها ومنها بالمغرب وموريتانيا والأردن وغيرها مع تبادل مزيد من الخبرات.