الإثنين 25 ديسمبر 2023
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الصحة

علامات تدل على نقص "فيتامين د" في جسمك.. تعرف عليها

فيتامين
فيتامين

حدد الخبراء والمتخصصون عدة علامات تدل على نقص فيتامين د في جسم الإنسان، والذي يعتبر فيتامين قابل للذوبان مهم للحفاظ على صحة الإنسان وخاصة صحة العظام والإنسان ، كما أنه يحسن من الحالة العقلية والنفسية من خلال الحصول على نوم هادئ.

مخاطر نقص "فيتامين د" على صحة الإنسان

ومن أهم مصادر فيتامين د ،الأسماك، وصفار البيض، وحبوب الإفطار، وعصير البرتقال، وحليب الصويا، ودقيق الشوفان، والحليب.

 

علامات نقص فيتامين د

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أبرز علامات نقص فيتامين د والتي تتضمن:

​-انخفاض فيتامين د يؤدي إلى تشوهات معينة في العظام والعضلات مما يؤدي إلى إرهاق الجهاز المناعي.​

عندما ينخفض ​​مستوى فيتامين د في الجسم، فإنه لا يتمكن من امتصاص الكالسيوم والفوسفور بكمية معقولة، مما يؤدي إلى ضعف العضلات، وآلام العضلات، وآلام العظام أيضاً.

 

​إن عدم وجود ما يكفي من فيتامين د يؤدي إلى أعراض تشبه الاكتئاب، حيث أنهم لا يحصلون على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس وهو أمر غير جيد لحالتهم الصحية العقلية.​

فقدان الشهية هو أحد الأعراض المبكرة لفيتامين د، والذي يشمل أيضًا التعب والتعرق الشديد والغثيان.​

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يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تحفيز بصيلات الشعر الجديدة والقديمة، وبالتالي فإن عدم وجود كمية كافية من فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى توقف نمو الشعر.

​لا يمكن لمستقبلات النوم أن تعمل بشكل صحيح، إذا كان الجسم يعاني من نقص فيتامين د، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الكورتيزول، والذي يعرف أيضًا بهرمون التوتر، مما يجعل النوم صعبًا.​

​نقص فيتامين د في الجسم يمكن أن يجعل بشرتك شاحبة وجافة، خاصة في فصل الشتاء، على الرغم من أنه يجب على المرء تجنب التعرض للاسمرار أو حروق الشمس، إلا أنه يمكن للمرء تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د بدلاً من ذلك.

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