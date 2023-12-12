الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المغنيسيوم يساعد فى تنشيط فيتامين "د" فى الجسم.. اعرف فوائده

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هناك ترابط كبير بين المغنيسيوم وفيتامين د، وتفاعلهما حيوي للحفاظ على الصحة العامة، في حين يتم الحصول على فيتامين د في المقام الأول من خلال التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية، يشارك المغنيسيوم في تنشيط فيتامين د في الجسم. يتم تحويل فيتامين د من شكله غير النشط (الكالسيدول) إلى شكله النشط (الكالسيتريول) في الكلى، وتعتمد هذه العملية على المغنيسيوم. وبدون كمية كافية من المغنيسيوم، يضعف تنشيط فيتامين د.

إحدى الوظائف الأساسية لفيتامين د هي تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، وتعتبر مستويات الكالسيوم الكافية ضرورية لصحة العظام، ونقل الأعصاب، ووظيفة العضلات.

ويشارك المغنيسيوم بشكل معقد في تنظيم الكالسيوم، كما يساعد في الحفاظ على التوازن بين مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يمنع تراكم الكالسيوم الزائد في الخلايا. قد تؤدي الاختلالات في مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك مشاكل القلب والأوعية الدموية والهيكل العظمي.

فيتامين د ضروري لصحة العظام لأنه يسهل امتصاص الكالسيوم، وهو معدن أساسي لبناء العظام وقوتها. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور. كما أن المغنيسيوم ضروري لصحة العظام، لأنه يسهم في تكوين العظام وكثافتها. ويحفز المغنيسيوم نشاط الخلايا العظمية، وهي الخلايا المسئولة عن تكوين العظام. ويمكن أن يؤثر نقص المغنيسيوم سلبًا على كثافة العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

"يساعد المغنيسيوم أيضًا الكبد والكلى على استقلاب فيتامين د، لذلك فإن نقص المغنيسيوم قد يقلل من قدرة الجسم على استخدام فيتامين د حتى في حالة تناول مكملات فيتامين د، مما قد يؤثر بدوره سلبًا على امتصاص الكالسيوم. من المحتمل أن يؤدي تناول مكملات فيتامين د والكالسيوم في حالة نقص المغنيسيوم إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم والفسفور في الدم وتكلس الأوعية الدموية (وهي حالة تظهر أحيانًا مع مرض الكلى المزمن ومرض الشريان التاجي)".. حسبما يوضح الموقع الإلكتروني لمدرسة TH Chan للصحة العامة بجامعة هارفارد.

يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في وظيفة المناعة، حيث يؤثر على كل من جهاز المناعة الفطري والتكيفي. وله خصائص مضادة للالتهابات ويشارك في تنظيم نشاط الخلايا المناعية، ويُعرف المغنيسيوم بتأثيراته المناعية، حيث يؤثر على وظيفة الخلايا المناعية المختلفة، فهو يساعد على تنظيم الاستجابات الالتهابية ويدعم التوازن العام لجهاز المناعة.

في حين أن المكملات قد تكون ضرورية للأفراد الذين يعانون من نقص، فمن الضروري الحفاظ على نهج متوازن. الإفراط في تناول أحد العناصر الغذائية يمكن أن يؤثر على امتصاص أو الاستفادة من عنصر آخر. ويُنصح بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي مكملات. إن فهم أدوارها المترابطة يؤكد أهمية اتباع نهج شامل للتغذية والصحة، مما يضمن توفير كل من المغنيسيوم وفيتامين د بشكل كافٍ لتحقيق الأداء الأمثل. ويمكن أن تساعد المراقبة المنتظمة والتشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية في معالجة أوجه القصور وتعزيز الرفاهية الشاملة.

امتصاص الكالسيوم في الأمعاء امتصاص الكالسيوم مستويات الكالسيوم فيتامين د المغنيسيوم

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