الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البحوث الزراعية تكشف فوائد عيش الغراب “المشروم”.. والأنواع غير السامة منه

عيش الغراب
عيش الغراب

قالت الدكتورة سهير نظمي عبدالرحمن، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، إن فطر عيش الغراب "المشروم" تعتبر من الفطريات اللحيمة، مما يعطي إيحاء أنها نوع من أنواع اللحوم، خاصة أنها غنية بالبروتين.

فوائد فطر عيش الغراب

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأحد، أن فطر عيش الغراب الذي يشبه المظلة، انتشر بشكل كبير في مصر في الفترة الأخيرة، وأصبح كثير من المواطنين يلجأون إليه بشكل كبير لإدخاله في العديد من الأغذية.

ولفتت إلى أن فطر عيش الغراب ليس غنيا فقط بالبروتين، ولكنه غنيا بالبروتين والكالسيوم والماغنيسيوم والصوديم وفيتامين ج ودال وهاء، مفيدة بأن منه أنواع سامة وأنواع غير سامة، غير السامة هي المحاري والبوق الأسود والأينوكي.

وأكدت أن المشروع غير السام صالح لجميع الناس، لما له من قيمة غذائية عالية، خاصة أن به مضادات الأكسدة ونسبة كبيرة من الماء، مما يقوي جهاز المناعة وتحافظ على نضارة البشرة، كما يحافظ على القلب ويحمي الإنسان من الأنيميا، ويحافظ على الهضم ويساعد في إنقاص الوزن لأنه يساعد على الشعور بالشبع.

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