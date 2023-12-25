الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة عن مهارات كتابة الرواية والتأليف المسرحي بكفر الشيخ

النادي الثقافي
النادي الثقافي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الإثنين، ورشة عمل عن مهارات كتابة الرواية والتأليف المسرحي، وذلك بمركز شباب بيلا التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من أعضاء النادي الثقافي.

وأوضح د.عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضر تحدث عن تعريف الرواية وهي "فن أدبي حديث الظهور، أطول من القصة تتميز بسردها لمجموعة كبيرة من الأحداث بأسلوب نثري وقد تكون شخصيات خيالية أو حقيقية".

  • كيفية كتابة الرواية 

وتحدث أيضا عن نصائح كيفية مقدمة الرواية، من حيث الايجاز في الوصف، والبداية من نقطة حية، أيضا تعريف الرواية هي فن حديث الظهور أطول من القصة، تتميز بسردها لمجموعة كبيرة من الأحداث بأسلوب نثري وقد تكون شخصيات خيالية وحقيقية.

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واختتمت الورشه التي أدارها الكاتب ابراهيم ناصف بعرض نماذج من المواهب الأدبية للشباب شعر غنائي،وانشاد دينى  بحضور حسن عباس منسق نادى الادب، التي نظمت بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب، وصبحى عبدالعزيز مدير إدارة الشباب وفوزى حسيب مدير المشروعات، متابعة تنفيذ همت مصطفى مسؤول النادي الثقافي بالمديرية.

مؤخرا، فقد اختتمت الورش التدريبية لبرنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمركز شباب شنو بكفرالشيخ، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فى نسخته الثانية، بحضور 25 عضو من أعضاء برلمان الطلائع والشباب بالمركز٠

وأكد د.عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية ويستهدف فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، لإعداد متدربين من عمر 13 لـ17 عامًا والشباب من 17 لــ24 عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة فى إطلاق مبادرات ضمن المحاور الرئيسية من تمكين الفتيات والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمي.

التأليف المسرحي كتابة الرواية النادي الثقافي مبادرة نتشارك مهارات الكتابة

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