أجهزة المدن الجديدة: طفرة غير مسبوقة للقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء

تشهد المدن العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طفرة غير مسبوقة في شن حملات للقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء والقضاء على الكلاب الضالة وبالإضافة إلى ذلك مهمة القضاء وإعدام الشيشة بالمقاهي وغيرها ويأتي ذلك تشديدًا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولتنمية وتطوير المدن الجديدة.

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ويرصد “الدستور” موجزًا اخباريًا لحملات القضاء على العشوائيات بمدينة 6 أكتوبر والعاشر والشروق والشيخ زايد

"رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر"يحذر من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص

تابع المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء المتمثلة في زيادة النسبة البنائية بالمخالفة لشروط التراخيص في مختلف قطاعات المدينة على مدار الأسبوع الماضي؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بإزالة أي مخالفة في مهدها ومنع انتشار الظواهر العشوائية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.

قال "النجار" إنه تم شن عدة حملات مكثفة من قبل إدارتي الإشغالات ورئاسة الأحياء بالتعاون مع شرطتي التعمير وأمن الجهاز والنظافة استهدفت القطاع الشمالي، الشرقي والجنوبي.

أضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية بالجمالون بمنطقة الخدمات أمام 164 تعاونيات وكذا إزالة روف مخالف بالقطعة رقم 16 منطقة 18 بالعمرانية الثانية، فضلا عن إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح (أعمدة) بالقطعة رقم 25 منطقة 19 العمرانية الثانية.

أشار إلى أنه تم إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 4 بالمجاورة التاسعة وكذلك قطعة رقم 7 بالمجاورة الثانية عشر بحي غرب سوميد فضلا عن التحفظ على تروسيكل للنباشين بشارع النباتات بالحي ذاته.

تابع قائلا: "أنه تم إيقاف أعمال لزيادة النسبه البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم 2301 بالحي الثاني بالمجاورة الثامنة، قطعة رقم 126 بالحي الرابع المجاورة الأولى القطعة رقم 881 بالحي الرابع المجاورة الرابعة، القطعة رقم 196 بالحي الأول بالمجاورة الثانية وإزالة فورية لأعمال أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالقطعة رقم 28/6 بالحي الثاني مجاورة 6 والقطعة رقم 10 وإزالة المباني المخالفة بالعمارة رقم 22 بكمبوند جراند سيتي جنوب الأحياء وإيقاف أعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم 2301 بالحي الثاني مجاورة 8، الحي الخامس عقد أول مجاورة 3 شارع 41 و570 كما أنه جارٍ إزالة روف مخالف بأبراج الأمريكية بمنطقة الحصري.

استكمل "النجار" أنه تم عمل إزالة فورية لأعمال زيادة لبناء غرفة شاليه بالقطعة رقم 109 بيت العيلة جنوب الأحياء، كما تم إزالة إعلانات مخالفة بمحور 26 يوليو ووصلة دهشور الجنوبية.

طالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

حذر رئيس جهاز 6 أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكدا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة؛ لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رئيس جهاز الشروق يقود حمله مُكبره بـ (12) مُعده لرفع الإشغالات من الأسواق التجاريه بالمدينه

ويُعدم لأول مره بموقع الحمله (90) شيشة مصادرة من المقاهي لمخالفتها شروط التداول

قاد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" حمله مُكبره لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بالأسواق التجارى الواقعه بمركزى خدمات الحيين الثاني والثامن وذلك ب(12) مُعده تضمن (3) لود،(2) قلاب، (7) سياره نصف نقل بخلاف (35) عامل خدمات

موضحًا بأن الحمله أسفرت الحمله على تحرير (18) مخالفه تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاه والمناطق المجاورة وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وإزالة التعديات

كما وجه رئيس الجهاز خلال قيادته للحمله بإعدام (90) شيشة مصادرة من المقاهي وتم إعدامهم بموقع الحمله وذلك لعدم الإلتزام بشروط التداول طبقًا لقانون المحال العامة، مؤكدًا على عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يوميًا حفاظًا على الواجهه الحضارية لمدينة الشروق.

منيع: يؤكد اتخاذ الاجراءات القانونية لمن يخالف قانون

وجة المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ونائب رئيس الجهاز للتنمية بضروره التصدي واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد من يخالف القانون.

وأكد المهندس علاء منيع بأهمية استمرار تواصل الحملات اليومية تم القيام بحملة مكبرة مكونة من اللواء مساعد مدير الأمن الحكمدار ومدير إدارة شرطة المرافق بالشرقية والعميد مامور قسم شرطة أول العاشر من رمضان والعميد مأمور قسم ثاني العاشر من رمضان والعميد رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان والعميد رئيس وحدة مرور العاشر من رمضان والمقدم رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان والعميد رئيس قسم شرطة المرافق بالعاشر من رمضان والقوة المرافقة وادارة الاشغالات والتعديات وادارة الامن بالتعاون مع الاحياء والحركة والتنمية للمخالفت والتعديات

وأوضح رئيس جهاز العاشر، أن الحملة أسفرت على رفع الاشغالات والتعديات من منطقة الأردنية وتم ضبط عدد 10 تروسيكل لباعة جائلين وعدد من الاستاندات الحديد والطبلوهات خشب وعدد من الانابيب الغاز وبعض الاشغالات ، كما تم رفع كافة اشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية.

وشدد المهندس رئيس الجهاز علي ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية علي مدار الساعة للحفاظ علي المظهر الحضارى للمدينه وعدم السماح بالتعدي علي حقوق المواطنين والدولة في الارصفة والطرق العامة.

بالصور.. أعمال النظافة اليومية حركة لا تتوقف عن العمل

يولى المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أهمية بالغة لموضوع النظافة في المدينة، في عملية مستمرة ومنتظمة كعقارب الساعة، تبدأ مع الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتستمر حتى ساعات متأخرة من اليوم، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وهي حركة لا تتوقف وأعمال لا تنتهي وخدمات عديدة قد لا يلاحظها المجتمع من أول وهلة، ولكن يدرك أهميتها عندما يكون هناك خللًا يوقف إحدى خدمات النظافة، بدءًا من جمع المخلفات المنزلية من صناديق القمامة، إلى كنس الشوارع وإزالة أنقاض البناء، وتنظيف الحشائش، وتنظيف الساحات، والمرافق العامة، والحدائق والمتنزهات، موكدًا أن نظافة المدينة والشوارع هي مسؤولية الجميع وليس فقط جهاز المدينة والاهتمام بنظافة الحي دليل ثقافة ووعي وحضارة.

ويهيب رئيس جهاز الشيخ زايد، المواطنين الالتزام برمي القمامة في الصناديق المخصصة لها وعدم رمي القمامة في الأماكن العامة والشوارع.كما نتمنى عدم رمي مخلفات الردم والبناء بالشوارع.