القاهرة الجديدة والسويس والشروق.. المدن الجديدة تسابق الزمن في ارتفاع معدلات إنجاز المشروعات

يواصل رؤساء أجهزة المدن كل من القاهرة الجديدة والسويس و15 مايو والشروق، المتابعة المستمرة لرفع معدلات إنجاز المشروعات القومية سواء كانت بالطرق أو مشاريع الإسكان المختلفة وتأتي تلك المتابعة وفقا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وتطوير وتنمية المدن.

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الغيطي يؤكد ارتفاع معدلات إنجاز مشاريع الإسكان بالتجمع الثالث

أجرى المهندس عبد الروؤف حامد الغيطى رئيس الجهاز القاهرة الجديدة، جولة تفقدية اليوم الأحد، لمتابعة نسب إنجاز لمشاريع الإسكان بالتجمع الثالث تم المرور على كمبوند دار مصر المرحلة الثانية وكمبوند دار مصر 29 عمارة وكمبوند جنة مصر للإسكان الفاخر وسكن مصر بمنطقة غرب الجامعات وذلك بصحبة نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومعاون رئيس الجهاز لقطاع النظافة وكذا مهندسي ومسئولي القطاعات التنفيذية بالتجمع الثالث والمهندسين التنفيذين لمشروعات الإسكان.

وأصدر المهندس عبد الرؤوف الغيطي، توجيهاته وتعليماته بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وأعمال اللاند سكيب بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة وذلك حرصا على توفير أقصى درجات سبل الراحة قاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بصفة خاصة وقاطني المدينة عمومًا.

كما شدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، على ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والتنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

السويس الجديدة تسابق الزمن لتكتمل الصورة

وتابعت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة اليوم يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس الجهاز والمهندس باسم سمير مدير المشروعات والإسكان والخدمات لموقع العمل بالمدينة الجديدة وخاصة سكن لكل المصريين للوقوف على سير العمل، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني ''سكن لكل المصريين " عدد ٨٦ عمارة سكنية بواقع ٢٠٦٤ وحدة سكينة حيث ارتفعت معدلات نسب الإنجاز عن شهر نوفمبر بنحو 17% لتسجل بنسبة ٧٧٪ ، بينما سجل قطاع البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه ٤٨٪ وقطاع الصرف بلغت نسبة انجاز المشروع نحو ٨٠٪ ، بينما ارتفعت وفي قطاع الطرق ٧٦٪.

وأعلنت المهندسة أسماء مخلوف، أن منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة والتي تتضمن سوق تجاري، نموذج 8 محلات بالسوق التجاري - حضانة – مدرسة، حققت ارتفاعاً ملحوظا حيث تجاوزت نسبة 95%.

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إلى أن نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ الحضانة بلغت نحو ٣٤٪ بينما بلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي ٣٣ فصل بنسبة ٤٠٪.

وكعادتها شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة الالتزام الكامل بمعيار الجودة في التنفيذ جنبا إلى جنب مع الجدول الزمني المحدد وألمحت أن السويس الجديدة مدينة متميزة منذ اللحظة الأولي للتخطيط وستكون علامة مضيئة ضمن مدن الجيل الرابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان والمرافق.

رفع كفاءة أعمال الطرق بمدينة 15 مايو

واوصل المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو ، متابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأحياء السكنية لمجاورات المرحلة الثالثة (٢٨-٢٨ البديلة-٢٩-٣١-٣٤) بالمدينة وكان برفقته المهندس مينا رأفت معاون رئيس الجهاز والسيد المهندس حميد فهمى بإدارة الطرق للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

وأشار المهندس مصطفي السعيد رئيس الجهاز، إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمجاورات المرحلة الثالثة هى إحلال وتجديد لغرف التفتيش الخاصة بالعمارات ونوازل مواسير الصرف وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنه جاري العمل على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وعمل الأرصفة والبردورات والمشايات الخرسانية وتنسيق الموقع.

وأوضح بأن تكلفة المشروع تصل تكلفتها الإجمالية لنحو 111 مليون جنيه، لافتا إلى أن الأعمال الجارية على مستوى نطاق المشروع تتماشى مع البرنامج الزمنى المعد للمشروع.

. رئيس جهاز الشروق يعلن البدء فى أهم مشروعات المرافق المستقبليه لمنطقة الرابيه المضافه للمدينة

أعلـــن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشــروق" عن بدء أهم مشروعات المرافق بمنطقة الرابية المضافة للمدينة والمتمثلة فى تنفيذ خط مياه شرب رئيسى لتغذية المنطقه مستقبلاً ويأتى ذلك فى إطار سياسات الدولة لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية بمناطق الامتداد.

وأوضح رئيس الجهاز، أن طول خط التغذية الناقل للمياه يبلغ حوالى (1700 متر) وبقطر (710 مم) وجارى حالياً أعمال الحفر وتركيب المواسير حيث تبدأ الأعمال من واجهة المنطقه المطله على طريق القاهره / الإسماعيليه مروراً بالطريق الرئيسى والذى ينتهى عند المدخل المطل على طريق "جنيفه" .

كما أضاف بأن الأعمال تشمل على تنفيذ 3 غرف ( ربط / هواء / غسيل ) والمدة المتوقعة لإنهاء أعمال حوالى 6 شهور مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ.

وفى ذات السياق فقد أشار المهندس "على سعد" إلى استئناف أعمال تمهيد الطرق بعد فترة التوقف السابقة حيث تم إنهاء التنسيقات اللازمة مع بعض الجهات الخارجية، وجارى إنهاء العمل بالطرق الرئيسية يتبعها العمل فى بعض الطرق بقلب المنطقة، حيث تم دفع (25) معدة ثقيلة عبارة عن (9) لودر ، (3) جليدر ، (4) هراس ، (3) تنك مياه ، (6) سياره نقل قلاب.