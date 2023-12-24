أبرز جهود مسئولي أجهزة المدن الجديدة (صور)

يواصل وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وتطوير وتنمية المدن الجديدة، التشديد على أهمية متابعة المشروعات الهامة بالمدن والعمل عل تطويرها على قدم وساق لتحقيق حياة أفضل.

وخلال السطور التالية يرصد موقع الدستور موجزاً بأبرز التقارير والجولات لمسئولي أجهزة المدن الجديدة

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع مشروعات الطرق بالحي الحكومي

وفى مستهل النشرة الإخبارية اليوم فقد قام المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية، بجولة تفقدية من ضمن الجولات التفقدية اليومية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية ومن ضمنها طريق ٢ الخاص بحي الوزارات مرورا بطريق MU32 وبورد 4 الخاص بالطرق المحيطة بمبنى مجلس البرلمان و بنى مجلس الشيخ بالميادين على طريق ٤ وكذا مرورا بالكاتدرائية .

وشدد المهندس شريف الشربيني على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص والانتهاء من أعمال المشروع كما ناقش مديرين المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مشدداً على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشرعات بأفضل جودة وإتقان في الأداء وإنهاء المشروعات بأعلى جودة طبقًا للمواصفات المطروحة وطبقًا للقانون في الموعد المحدد.

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رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يكرم العامل المثالي عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣

كرم جهاز مدينة الشيخ زايد برئاسة المهندس أحمد عبد الرزاق، عددا من العاملين بإدارة جهاز المدينة خلال احتفالية بسيطة نظمها جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد لتكريم العامل المثالي الشهري الذى له بالغ الأثر فى تحفيز العاملين بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء فى العم .

وكرم المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز المهندس أشرف يوسف على مدير إدارة تنفيذ الإسكان والخدمات بالجهاز لتميزه وسرعة تفاعلة ومجهودة الواضح في الإشراف على تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة، كما كرم المهندس مصطفى عبد ربه مدير إدارة الحركة بالجهازلما يبذله مد دور فعال ومجهود واضح.

وأوضح رئيس الجهاز، بأنه يتم اختيار العامل المثالي طبقاً لمعايير وأسس من أهمها الانضباط والالتزام فى العمل وتحمل المسئولية وتقديم الأفضل، موضحا أنه شارك فى حفل التكريم كلاً من المهندس أسامة فكري نائب رئيس الجهاز لقطاع ١ والمهندس طارق زكي نائب رئيس الجهاز لقطاع 2 والدكتورة منى بركات معاون رئيس الجهاز

جهاز الصالحية الجديدة يعقد اجتماعاً لاختيار أعضاء مجلس الأمناء لعام 2024_2025

أجرى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، اليوم الأحد، مقابلات شخصية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة ضمن الدورة الجديدة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم ٩٧٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة وتحديد اختصاصاتها علما بإن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة بنسبة 40% للمستثمرين و60% للسكان.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الذين استوفوا شروط الترشيح التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتمثلة في أن يتمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بمدينة الصالحية الجديدة مثبتا ببطاقة الرقم القومي، ولا يقل سن المتقدم عن ٢١ عاما، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ وألا يكون من العاملين بالهيئة أو أحد أجهزتها ألا يكون قد سبق له عضوية أو رئاسة المجلس لمدة ٣ دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح، أن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من أي أحكام وأن يكون المتقدم من الذكور قد أدى الخدمة العسكرية.

وأكد شاهين، أنه لن يتم النظر إلى الطلبات التي تقدم بعد الميعاد، وكذلك غير المستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها.

جهاز 15 مايو يعلن رسمياً عن تشغيل سوق التونسي

وأشار المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، إلى أن جهاز المدينة قام بالتنسيق مع مسئولي حى ١٥ مايو لتفعيل وتشغيل هذا السوق التونسي النموذجي وذلك من خلال جلب جميع تجار الجملة على مستوى نطاق محافظة القاهرة .

وأفاد بأنه تم عقد لقائين من قبل مع بعض تجار الجملة لعرض مقترحاتهم واحتياجاتهم لتفعيل وتشغيل السوق، لافتا إلى أنه تم عقد اللقاء الثالث اليوم مع عدد كبير من تجار الجملة على مستوى محافظة القاهرة وذلك بحضور المهندس سيد الشافعى نائب رئيس الجهاز وأنور ربيع مدير إدارة الأمن بالجهاز والدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى ١٥ مايو التابع لمحافظة القاهرة.

وأردف رئيس الجهاز، أنه تم مناقشة الأمور المتعلقة بتفعيل وتشغيل السوق بنظام الجملة لبعض المنتجات الغذائية من الفاكهة والخضار وبعض المنتجات الأخرى ليستفيد منها سكان المدينة والمناطق والمحافظات القريبة للمدينة.

وأوضح بأنه تم تسجيل أسماء وبيانات جميع تجار حاضرى اللقاء والمساحات المطلوبة لكل نشاط وهو ما يفيد بأن حضور هذا العدد الكبير من تجار الجملة على مستوى محافظة القاهرة يشير إلى الإيجابية نحو تفعيل وتشغيل هذا السوق النموذجي وما يبذله جهاز المدينة نحو تقديم كافة الخدمات التى يستفيد منها المواطنين وهو يبرز الدور المحوري والهام الذى يقوم به جهاز المدينة من التنسيق مع كافة الجهات الخارجية لتوفير جميع الخدمات لسكان المدينة.

وأضاف بأنه سيتم مناقشة كافة المقترحات المقدمة من جميع تجار الجملة بالتنسيق مع مسئولى حى ١٥ مايو التابع لمحافظة القاهرة والعمل على وجود حلول سريعة وإزالة كافة العقبات من أجل تشغيل السوق النموذجي وهو ما يسفر عن نقلة كبيرة للمدينة نظرا لموقعها الجغرافى الذى يميزها عن باقى المدن الجديدة.