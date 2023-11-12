الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يناقش مشاكل الأهالى

رئيس جهاز العاصمة
رئيس جهاز العاصمة الادارية

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لقاءً مع سكان المدينة في قطاع D1-D6-D8 بالحي السكني الثالث R3، وذلك للوقوف على أي مشكلات أو عقبات قد تواجه سكان المدينة.
استهل الشربيني الاجتماع بترحيبه بسكان مدينة العاصمة الإدارية الجديدة في نفس القطاع والاستماع إلى المقترحات المقدمة، وكذلك الطلبات التي قدموها. وبدأ النقاش حول هذه المقترحات والطلبات.

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رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يناقش العقبات التى تواجه سكان قطاع المدينة ويؤكد على حلها 

وجه رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بضرورة التنسيق والتنفيذ الفوري في حدود المسموح به، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التي تندرج خارج تخصصات الجهاز، حيث يتم دراستها وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية صاحبة الولاية على هذه الخدمات، مثل الغاز والسنترال وكذلك الأسواق التجارية الكبيرة وكاميرات المراقبة للشوارع الرئيسية، والمرور وغير ذلك.

وأفاد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن ضمن المناقشات للطلبات المقدمة، زيادة المسطحات الخضراء في القطاع، وقد وجه على الفور إدارة الزراعة بالجهاز بعمل المعاينات اللازمة لإمكانية التنفيذ الفوري. كما تضمنت الطلبات مكافحة الحشرات الطائرة، حيث أصدر رئيس الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، انطلاق سيارتين بالتبادل بالرش في توقيتات مختلفة بذات القطاعين.

واستكمل رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المقترحات التي قدمها سكان العاصمة الإدارية تضمنت إنشاء أماكن لشحن السيارات في البركات الخاصة بالعمارات.

وصرح المهندس شريف الشربيني بأنه سوف يتم في القريب العاجل طرح مجموعة من المطاعم الرئيسية عبر الإنترنت، موضحًا أنه جارٍ التحضير للتشغيل.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالشكر لمسئولي الجهاز على الجهود المبذولة في المدينة، ووعد السكان بتقديم الأفضل للمدينة وروادها، في إطار الجهود المبذولة وتنفيذ تعليمات القيادة السياسية لإنشاء مدينة من مدن الجيل الرابع ولتحقيق حياة أفضل وتنفيذًا لتوجيهات المهندس وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات وتطوير المدن.

العاصمة الإدارية تذليل عقبات تواجه سكان الشربينى

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