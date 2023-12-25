وزير السياحة والآثار يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة

قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، بجولة تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك للمتابعة والوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بها، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والشركة المنفذة لاعمال التطوير، حيث رافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وريهام سمير معاون الوزير للسياحة الخارجية، والأستاذ أشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم، وعمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة المنفذة لأعمال التطوير، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة.

واستهل وزير السياحة والآثار جولته بتفقد بوابات مركز الزوار على طريق الفيوم، التي ستكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة الأثرية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن عملية ومسار الدخول من هذه البوابات التي من المقرر بدء التشغيل التجريبي لها خلال الربع الثاني من عام 2024، بما يضمن تحسين التجربة السياحية بالمنطقة وتوفير ما يستحقه الزائرون من تجربة سياحية متميزة، وقد تم الاستقرار واعتماد بشكل مبدئي على مسارات الدخول من هذه البوابات وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما تمت مناقشة كافة الرؤي والمقترحات بشأن عملية تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة والطاقة الاستيعابية المقدرة لساحات الانتظار المخصصة لها، والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة بما يضمن استيعابها للحافلات خلال أوقات الذروة بالموسم السياحي.

وحرص الوزير على تفقد مسار الزيارة بالمنطقة والقيام بـالتجربة السياحية التي سيقوم بها الزائرون منذ دخول المنطقة من البوابات الجديدة على طريق الفيوم وركوب الحافلات الكهربائية لنقل الزائرين بين المحطات المختلفة لمسار الزيارة، وما بها من خدمات سياحية، وذلك للوقوف على أرض الواقع للشكل العام للتجربة السياحية بالمنطقة، والتأكد من مدى كفاءتها وسهولتها، ومن أنها توفر كافة سبل الراحة للزائرين وتعطي الزائر السائح ما وعد به من خدمات.

وتتضمن منظومة الحافلات الكهربائية وجود 7 محطات رئيسية للزيارة، مزودة بخدمات متكاملة للزائرين، وساحة انتظار للسيارات والحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ووجود ساحة انتظار بمحطة مركز الزوار، والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة؛ بهدف خدمة زائري المنطقة، حيث يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، من خلال تلك الحافلات والسيارات، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية تبدأ من محطة مركز الزوار مرورًا بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبوالهول، لتنتهي عند محطة بانوراما ٤ قبل العودة لمركز الزوار.

كما وجه السيد الوزير خلال الجولة، إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي من أصحاب الخيال والجمال في مشروع التطوير وتوفير مكان لهم، لضمان عدم الإضرار بدخلهم المادي، وبما يعمل على تشجيعهم على الانخراط في منظومة المشروع، كما كلف بعقد اجتماع، أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة المخطط العام لمنطقة التريض التي ستخصص لوقوف الجمالة والخيالة بالمنطقة الأثرية والخطة التنفيذية لتطويرها.

كما حرص الوزير في جولته على تفقد منطقة المطاعم والكافيتريات بمحطة خوفو للإطمئنان على كيفية سير العمل وما تقدمه من خدمات للزائرين، كما التقى مع عدد من العاملين بها، حيث استمع لرؤيتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل في مجال السياحة وتحسين التجربة السياحية بالمنطقة، بما يضمن زيادة الأعداد السياحية بالمنطقة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة يشتمل على مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.

كما يضم مشروع التطوير عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.