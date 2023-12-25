الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الخردة اليوم 2023

الخردة
الخردة

يبحث الكثيرون عن أسعار الخردة اليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 ، وخاصة من قبل التجار والمتعاملين في السوق ، حيث شهدت أسعار الخردة خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار العالمية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات والصناعات التي تعتمد على الخردة في إنتاجها ، ويرصد الدستور في التقرير التالي أسعار الخردة.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 /12 /2023

أسعار الخردة اليوم

سعر كيلو حديد خردة خليط يبدأ من 15 جنيه حسب النوعية.

سعر كيلو حديد خردة مميز يبدأ من 18 جنيه حسب النوعية.

سعر طن الحديد الخردة خليط من 15,000 جنيه حسب النوعية.

أماكن بيع الخردة

هناك عدة أماكن داخل مصر تشتهر ببيع الخردة، ويقصدها التجار للحصول عليها بشكل منتظم وهي:

حي السبتية

عزبة أبو حشيش

عزبة شنن

المنشية

ميت حلفا بالقليوبية

ما هي الخردة؟

خردة المعادن، وذلك مثل خردة الحديد أو الألمنيوم أو الرصاص أو النحاس، وغير ذلك من المعادن التي يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة مثل مخلفات البناء، أو المخلفات الصناعية والمنزلية كالأجهزة والمعدات القديمة، وتلك هي أشهر أنواع الخردة التي يتم تداولها في الأسواق، وتعتبر تجارة الخردة من الأعمال المربحة في مصر ، ويمكن البدأ فيها برأس مال صغير.

أسعار الأنواع المختلفة من الخردة

حديد خردة خليط  ---- 16 جنيه---  يبدأ من 16 ألف

حديد خردة مميز--       19 جنيه---        يبدأ من 19 ألف

المنيوم خردة طري       70--- جنيه ---يبدأ من 70 ألف

المنيوم خردة الردياتير   50 جنيه    يبدأ من 50 ألف

المنيوم خردة حلة وغطا  80 جنيه    يبدأ من 80 ألف

المنيوم خردة ناشف مكن 50 جنيه    يبدأ من 50 ألف

المنيوم خردة ناشف بلدي 50 جنيه    يبدأ من 50 ألف

نحاس أصفر خردة 150 جنيه   يبدأ من 150 ألف

نحاس أحمر خردة لامع  305 جنيه   يبدأ من 305 ألف

نحاس أحمر خردة صامت      270 جنيه   يبدأ من 270 ألف

نحاس أحمر خردة خشن 270 جنيه   يبدأ من 270 ألف

علب كانز خردة خليط    50 جنيه    يبدأ من 50 ألف

علب كانز خردة صافي  52 جنيه    يبدأ من 52 ألف

بلاستيك خردة نعل 9 جنيه      يبدأ من 9 ألف

بلاستيك خردة ناشف     6 جنيه      يبدأ من 6 ألف

بلاستيك خردة طري     30 جنيه    يبدأ من 30 ألف

بلاستيك خردة شفاف     22 جنيه    يبدأ من 22 ألف

بلاستيك خردة خليط مكسر      15 جنيه    يبدأ من 15 ألف

الرصاص الخردة  50 جنيه    يبدأ من 50 ألف

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