الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز

مصر

الصحة توجه بسرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

ترأس قيادات وزارة الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك، اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قيادات الوزارة استهلوا الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين للجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4497 لعام 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة زراعة الأعضاء ووضع القواعد اللازمة لتحقيق المستهدف من تلك المنظومة.

تشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون

ووجهت الوزارة خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون، وإعادة التشكيل الداخلي للجان المنبثقة من اللجنة العليا بموجب القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والتي تتمثل في (لجنة الأمانة الفنية، اللجنة العلمية لمتابعة الأداء الإكلينيكي في مجال زراعة الأعضاء، اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الأقارب، لجنة الفحص والمتابعة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة)، لافتًا إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة واعتماد رؤساء تلك اللجان.

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وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة القوانين والقرارات المنظمة لعملية زراعة الأعضاء، واطلاع الوزير على معدلات العمل والإنجاز خلال العام الجاري 2023 ضمن منظومة العمل، وإجمالي الموافقات وعمليات زرع الكبد والكلى، فضلًا عن مناقشة المشروع الخاص بالخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، واستعراض نسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.

ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل، وتكوين شبكة قومية يتم من خلالها تنظيم عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين، بما يسهم في منع الممارسات غير الشرعية، مشيرًا إلى توجيه الوزير بمراجعة التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة بزراعة الأعضاء، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للجودة وتوافر الفرق الطبية المدربة ذات الكفاءة.

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وأكد "عبدالغفار" أن الوزير حرص على الاستماع من كافة أعضاء اللجنة لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لتحقيق المستهدفات، فضلًا عن مناقشة المقترحات، مشددًا على سرعة اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع.

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