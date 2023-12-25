الإثنين 25 ديسمبر 2023
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مصر

"الصحة" تكشف المبادرات المُقرر إطلاقها خلال 2024

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن المبادرات التى تستهدف الوزارة إطلاقها خلال عام 2024، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أطلقت حتى الآن 14 مبادرة صحية تستهدف كل الفئات العمرية والتخصصات الطبية، والتي سيستمر تطبيقها خلال العام المقبل.

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة ستطلق العام المقبل المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت مظلة 100 مليون صحة، والتى ستنطلق في الفترة من يوليو 2024 إلى ديسمبر 2025  وتغطي 17 محافظة وهي: الفيوم، قنا، الدقهلية، القليوبية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، أسوان، والوادي الجديد.

رفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن المبادرة تستهدف رفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة حيث يتم تكوين 85٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية "الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل 270 يوما بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة التي هي 730 يوما".

مبادرة "الألف يوم الذهبية" تكشف تأثير الضغوط النفسية على صحة الأم والجنين

وأضاف أن المبادرة تستهدف الحد من الولادة القيصرية التي ما زالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية وأساليب الرعاية المثلى للطفولة المبكرة من أجل تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتحسين الخصائص السكانية، ومواجهة التقاليد والسلوكيات المجتمعية غير الملائمة مثل الزواج المبكر والحمل المتعاقب وكذلك زواج الأقارب.

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه ستطلق فى الربع الأول من 2024، أيضًا، المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم" بالمجان بـ9 محافظات، تحت شعار «100 مليون صحة».

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تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وقال إن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة.

الصحة الالف يوم الذهبية الأورام السرطانية مغربية التخصصات الطبية الولادة القيصرية

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