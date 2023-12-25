الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": كارت متابعة للطلاب للتردد على العيادات بصفة دورية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية تقدم كل الفحوصات الطبية المجانية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف عن السمنة والإنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية مجانا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الحالات المصابة بأمراض السمنه والتقزم والأنيميا ممن يتم الكشف عليهم ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنه والتقزم والأنيميا، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة تم تدريبها على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبها على معايير مكافحة العدوى.

مبادرة الكشف المبكر السمنة الانيميا التقزم المرحلة الابتدائية

مواد متعلقة

شبورة كثيفة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الجيش الإسرائيلى: مقتل 489 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية

فوائد تناول طبق من العدس خلال فصل الشتاء ‏

فوائد عديدة لـ قشور البرتقال.. اعرفها

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من نظيره الإيرانى للتهنئة بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر

طرق طبيعية تساعدك فى التخلص من مشكلة البقع الداكنة بالبشرة ‏

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بغزة

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. المكتب الإعلامى فى غزة: الاحتلال شن 50 غارة جوية على 3 مخيمات

زواج وطلاق في ثلاثة أشهر.. سر هروب أول أزواج ميمي شكيب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25-12-2023 فى مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-12-2023 بالجنيه المصرى والدولار للجرام والأوقية

تراجع واردات مصر من السلع غير المعمرة لـ10 مليارات دولار خلال 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟