خطة وزارة الصحة لتوطين صناعة اللقاحات وتكنولوجيا التصنيع

تسعى وزارة الصحة والسكان إلى أن تصبح مصر مركزا لإنتاج اللقاحات في المنطقة، وذلك من خلال العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتلبية الطلب المحلي على اللقاح.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتعاون مع العديد من الدول الرائدة في تصنيع اللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، والتخزين الآمن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على فتح أسواق للتصدير والمساهمة في توفير احتياجات الدول.

وأشار إلى أن الشركات المصرية أنشأت شراكات مع شركات عالمية تسعى إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية.

تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية واللقاحات

وقال إن الوزارة تقدم الدعم الكامل للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، في مجال تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية واللقاحات، بما يسهم في إنجاز خطة الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقارة بنسبة 60% بحلول عام 2040.

وأشار إلى مواصلة العمل على استكمال تنفيذ المراحل المتعددة من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع مع الشركات العالمية لإنتاج لقاح الخماسي، ولقاح الثلاثي، ولقاح ثنائي المدارس، وتوكسيد التيتانوس، ولقاح كبدي «ب» للرضع والكبار، بالإضافة إلى تحديث منطقة التعبئة بمصنع 60 طبقًا لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه من المتوقع أن تغطي اللقاحات، بالإضافة إلى الأمصال المضادة للدغ الثعابين والعقارب والسموم البكتيرية، 100% من الاحتياجات الوطنية، وتفتح الباب للوفاء بالعوامل الخارجية لمتطلبات السوق.

وقال إنه تم الانتهاء من تجهيز منطقة تعبئة اللقاحات البشرية، وتشغيل خط التعبئة بمجمع «ڤاكسيرا» الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 مليون جرعة سنويا، واستغلال مجمع التبريد اللوجستي المركزي بحلوان لتخزين الأمصال واللقاحات والأدوية.

سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة

وأكد "عبدالغفار" أن الوزارة تسلمت سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة (RVTV) من الحكومة اليابانية، كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز سلسلة تبريد الطعوم وزيادة السعة التخزينة في مصر.

وأضاف أن هذه السيارات تعتبر إضافة مميزة لأسطول نقل اللقاحات في مصر، حيث تعتبر الأولى في العالم التي اجتازت عملية التأهيل المُسَبق للأداء والجودة والسلامة (PQS) من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث إن هذه السيارات تدعم جهود الوزارة في مجابهة التغيرات المناخية بما يتيح توصيل الطعوم إلى جميع المناطق، خاصة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها أو التي لا يوجد بها طرق ممهدة.