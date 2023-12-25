أثرت الحياة السياسية.. جهود الدولة في الإصلاح السياسي

نجحت الدولة على مدار السنوات الماضية في تحقيق عملية إصلاح شاملة بمختلف المجالات، ومن أبرزها عملية الإصلاح السياسي التي صاحبت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في أبريل2022، وتنمية الحياة السياسية والحزبية ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الزخم السياسي.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت الدولة في تعزيز المناخ السياسي وإثراء الحياة السياسية والحزبية، وجاءت الانتخابات الرئاسية 2024، والتي شهدت منافسة بين 4 مرشحين من بينهم 3 من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، في منافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي- لتكشف عن عودة الأحزاب السياسية مرة أخرى إلى النشاط السياسي، خاصة أن الأحزاب السياسية المصرية قدمت نسبة 75% من مرشحي الرئاسة، وهو ما يعكس الدور المهم للأحزاب السياسية في الانتخابات الذي زاد وترسخ نتيجة جلسات الحوار الوطني.

شهدت طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو

وتمتلك مصر حياة حزبية عريقة شهدت طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وتغير واقع الخريطة الحزبية تماماً بعد تشكيل أحزاب جديدة خرجت من رحم ثورة 30 يونيو، مثل "مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الشعب الجمهوري"، وغيرها من الأحزاب التي تتصدر المشهد الحزبي.

وبلغ عدد الأحزاب 104 حزبا سياسيا مسجلا رسميا في نظام الدولة، ومعتمدة من لجنة الأحزاب وفقا لتقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات.

وتستعرض لكم “الدستور” عدد من الاحزاب المسجلة والمعتمدة من لجنة شؤون الاحزاب:



- حزب مستقبل وطن

- حزب الشعب الجمهوري

- حزب الوفد

- حزب حماة الوطن

- حزب الإصلاح والتنمية

- حزب مصر الحديثة

- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

- حزب ارادة جيل

- حزب الحرية المصري

-حزب المصريين الأحرار

- حزب المؤتمر

- حزب التجمع

- حزب العدل والمساواة

- حزب الإصلاح والنهضة

- التكافل الاجتماعي

- الكرامة

- التحالف الشعبي الاشتراكي

- الدستوري الاجتماعي الحر

- شباب مصر

-التغيير والتنمية

- مصر العربي الاشتراكي

- حزب مصر أكتوبر

- حزب النور

- الجمهوري الحر

- الوفاق القومي

- الحزب الشيوعي

- الأحرار الاشتراكيين

- فرسان مصر

- مصر الكنانة

- غد الثورة

- مصر بلدي

- حزب المصريين

- حزب الاتحاد

- حزب الإصلاح

- حزب العربي الديمقراطي الناصري

- حزب الحضارة

- الأحرار الدستوريين الجديد

- مصر العروبة

- حزب 30 يونيو

- الإصلاح والحرية

- السلام والتنمية

- الجبهة الديمقراطية

- الصرح المصري

- حزب الثورة مستمرة

- النصر المصري

- حزب الإصلاح والمساواة

- حزب الجيل الديمقراطي

- حزب الغد

- مصر الحرة

- السلام الديمقراطي

- العمال الديمقراطي

- حزب الأمة

- حزب الدستور

- حزب مصر القوية

- حزب الوحدة والحرية

- حزب الوسط الجديد

- حزب مصر المستقبل

- حزب جبهة التحرير القومي

- حزب مصر الحضارة

- حزب المواطن المصري

- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

- حزب الاصالة والنهضة

- حزب الريادة

- حزب الحركة الوطنية المصرية

- البناء والتنمية

- حزب حقوق الانسان والمواطنة

- حزب الفضيلة

- حزب الاصالة

- مصر الحرية

- شباب التحرير

- حياة المصريين

- نصر بلادى

- النهضة

- الخضر

- حزب السادات

- حزب الحضارة

- حزب المواجهة

- حزب السادات الديمقراطي

- حزب صوت مصر.

- حزب المحافظين