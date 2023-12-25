الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد (صور)

الروم الأرثوذكس
الروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة قداس عيد الميلاد، اليوم  الاثنين، وفقا للتقويم الغربي ؛ بكنيسة القديس نيقولاس البطريركية بالحمزاوي.

وتوجه البابا ثيودوروس الثاني، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على برقية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهنأ بابا الروم الأرثوذكس - خلال كلمته التي ألقاها بالقداس الإلهي - الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، واصفا الرئيس السيسي بأنه رجل من الله وأمين على وطنه، ونصلي دائمًا من أجله ومن أجل أمن وسلامة بلدنا الحبيبة مصر.

وشهد محيط الكنيسة تشديدات أمنية مكثفة استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ؛ الذين يشاركون بالإحتفال  لتقديم التهنئة بالعيد لغبطة البطريرك  والقيادات الكنسية.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

 

الروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد
الروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد
الروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد
الروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد
الروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد
الروم الأرثوذكس تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد
ثيودوروس السيسي بابا الروم الارثوذكس بفوزه بالانتخابات الرئاسية تشديدات أمنية النواب

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