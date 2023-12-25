الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لعاملين في العمرانية

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاملين بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في منطقة العمرانية.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 10% بسبب خلافات بينهما.

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وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

ضربة شومة الجنايات السجن 5 سنوات العمرانية عاهة مستديمة

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