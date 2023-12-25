الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة في منطقة المرج

حبس عامل
حبس عامل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة بمنطقة المرج.

وجاء في أمر إحالة المتهم أحمد.ط ٢٣ سنة أنه في غضون العام الماضي هتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد، مستغلا حداثة سنها بأن اختلي بها بمكان بعيدا عن أعين ذويها داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم قام بكسر ملابسه كاشفا عن عورته، كما قام بتعرية المجني عليها وماامسة مواطن عفتها حتي اشبع شهواته منها مستغلا كونها اقل من ١٤ عامًا.

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