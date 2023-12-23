السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لعامل ونجليه بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل، ونجليه بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم بإحداث  عاهة مستديمة لمواطن  بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 10% بسبب خلافات بينهما.

باتخاذ الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن 5 سنوات عاهة مستديمة مركز دار السلام

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