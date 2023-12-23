السجن 4 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملًا بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ع.ا" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحى أبوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

بداية الواقعة

بداية أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم ، وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.