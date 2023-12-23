السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 4 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملًا بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ع.ا" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحى أبوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

بداية الواقعة

بداية أحداث الواقعة  عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم ، وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن 4 سنوات عاهة مستديمة مركز البلينا المستشار عبدالفتاح الصغير اجهزة الامن الضرب بعصا شوم

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص

المشدد 5 سنوات لمتهمين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

المشدد 5 سنوات لشاب بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في الدقي

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يفتح الباب أمام رحيل الشناوي وعبدالمنعم في الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغني... وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟