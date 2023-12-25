أهالي قرية فلسطين: "أحلامنا أصبحت حقيقة بمسكن أمن ومشروع رزق"

استمرارا لجهود الدولة في توفير مساكن آمنة وحياة كريمة للأسر البسيطة في المناطق ذات الاحتياجات الماسة بالإسكندرية ومختلف المحافظات وفقًا لرؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

واستجابت الحكومة لأهالي قرية فلسطين في منطقة حي العامرية الثانية، حيث وفرت 55 منزلاً بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير، كما تم تسليم مشروعات تنموية (54 رأس ماشية و37 مشروعًا صغيرًا) بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الدعم الصحي من خلال توزيع العديد من الأجهزة التعويضية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة للحالات التي تستحق الرعاية.

"وفي السياق، قال السيد رفاعي، من أهالي قرية فلسطين، إن تلك المنازل قبل ترميمها ورفع كفاءتها كانت سيئة للغاية ولا تصلح للسكن، ولكن بفضل جهود الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمه للحياة الكريمة تم توفير عدد 55 منزل آمن ويليق بالمواطن المصري لينعم بالحياة الكريمة.

وأضاف محمد سالم، من أهالي قرية فلسطين، أن المبادرة الرئاسية لن تبخل على أي مواطن بسيط لتحقيق أبسط الأحلام التي تكمن في مسكن آمن ومشروع يكون سبيل رزق لأسرهم وأبنائهم، وهذا ما تحقق من مشروعات التعمير التي شهدتها قرية فلسطين في الفترة الأخيرة.

وأشار رمضان الريس، من أهالي قرية فلسطين، إلى أن المشروعات الصغيرة هي خطوة إيجابية وهامة في حياة هؤلاء البسطاء للاعتماد على ذواتهم وتحقيق مكسب رزق لهم بإشراف متخصصين يضمن نجاح واستمرارهم دون أي خسارة، مع إعطائهم الإرشادات والتعليمات لكيفية إنجاح واستمرار تلك المشروعات."

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