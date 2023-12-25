الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" بالمجان

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن إطلاق 9 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم، وتستمر لمدة يومين.

تستمر يومين.."الصحة" تطلق 5 قوافل طبية بالمجان ضمن "حياة كريمة" بالمجان

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ لها، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ مركز شباب عرب أبوالقاسم مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وحدة صحية القباحي الشرقي مركز البندر بمحافظة الأقصر، الكفاح مركز التحرير بمحافظة البحيرة، دميانا مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، الخيس مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، مركز طبي 290 فدانًا مركز 15 مايو بمحافظة القاهرة، كفرالحمام مركز بنها بمحافظة القليوبية، صفط الغربية مركز المنيا بمحافظة المنيا، أبوشروف قارة أم الصغير مركز سيوة بمحافظة مطروح.

القوافل يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

أبرز التخصصات بالقوافل

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في: الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب، والجلدية والنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إنجازات قوافل "حياة كريمة"

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ197 ألفًا و646 مواطنًا، من خلال 147 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي ضمن مبادرة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 27 ألفًا و988 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1129 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

 

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

الصحة قوافل طبية المناطق النائية والمحرومة الخدمات الصحية حياة كريمه المبادرة الرئاسية

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