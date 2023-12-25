الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يُهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الإخوة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليئًا بالسعادة والأمن على مصرنا الحبيبة.

جاء ذلك أثناء زيارة محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لكاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية.

شهد الزيارة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والشيخ ممدوح عبدالجواد أبوالمعاطي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ورئيس بيت العائلة المصري، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

هذا وكان في استقبالهما مطران الكنيسة الكاثوليكية نيافة الأنبا بولا شفيق، والمطران الشرفي الأنبا ماكريوس توفيق.

وخلال اللقاء قدم الأنبا بولا توفيق الشكر لمهنئيه، مؤكدًا أن الأعياد تُظهر المحبة وتُزيل الحواجز، فهي فرصة للإعلان عن شكرنا ومحبتنا وتضافرنا معًا.

ومن جانبه قدم الدكتور ناصر مندور الشكر للأنبا على حسن الاستقبال، مشيرًا إلى أن مسلمي مصر وأقباطها نسيج واحد يربط بينهما حب الوطن والسعي نحو التطوير والتنمية.

يُذكر أن المطران الأنبا بولا شفيق رأس الصلاة، أمس الأحد، الموافق 24 ديسمبر ولفيف من الآباء الكهنة.

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