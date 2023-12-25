13 حزبًا سياسيًا.. أيديولوجيات وأفكار سياسية متنوعة تحت قبة مجلس النواب

نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تحقيق عملية إصلاح شاملة في مختلف المجالات، ومن أبرزها عملية الإصلاح السياسي، والتي صاحبت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في أبريل 2022.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت الدولة في تعزيز المناخ السياسي وإثراء الحياة السياسية والحزبية، وهو ما ظهر جليًا من خلال التمثيل الواسع والتنوع الحزبي والسياسي تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء مجلس النواب الحالي ليضم 13 حزبًا سياسيًا، حيث أسهمت تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر في تمثيل كبير للأحزاب السياسية تحت قبة المجلس، وتقوية دور الأحزاب فى الحياة السياسية.

13 حزبًا سياسيًا في مجلس النواب

وترصد «الدستور» خريطة مقاعد الأحزاب السياسية تحت قبة مجلس النواب:

حزب مستقبل وطن 316 مقعدًا منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.

حزب الشعب الجمهوري 50 مقعدًا، منها 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي.

تنسيقية شباب الأحزاب حصلت على 28 مقعدًا.

الوفد 26 مقعدًا، منها 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.

حماة الوطن 23 مقعدًا منها 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.

حزب مصر الحديثة 11 مقعدًا، منها 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.

حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة.

المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.

حزب الحرية بـ7 مقاعد منها 5 بنظام القائمة ومقعدين بنظام الفردي.

حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.

حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.

حزب العدل عدد 2 مقاعد بنظام القائمة .

إرادة جيل بمقعد واحد.