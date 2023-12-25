17 حزبًا تحت القبة.. كيف أسهم التنوع الحزبى بمجلس الشيوخ فى تعزيز المناخ السياسى؟

نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تحقيق عملية إصلاح شاملة في مختلف المجالات، ومن أبرزها عملية الإصلاح السياسي، والتي صاحبت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في أبريل 2022.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت الدولة في تعزيز المناخ السياسي وإثراء الحياة السياسية والحزبية، وهو ما ظهر جليًا من خلال التمثيل الواسع والتنوع الحزبي والسياسي تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ.

ويضم مجلس الشيوخ في تشكيله الحالي العديد من القامات والكوادر المهنية والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب، وكذلك الخبراء والمتخصصون في مختلف المجالات، كما يشهد تمثيل واسع لعدد كبير من الأحزاب السياسية تحت القبة.

خريطة مقاعد الأحزاب تحت قبة مجلس الشيوخ

وترصد «الدستور» عدد المقاعد للأحزاب الممثلة تحت قبة مجلس الشيوخ:

1- حزب مستقبل وطن يمثل بمجلس الشيوخ بـ149

2- حزب الشعب الجمهوري يمثل بـ17 مقعدًا.

3- حزب حماة الوطن يمثل بـ11 مقعدًا.

4- حزب الوفد يمثل بـ10 مقاعد.

5- حزب التجمع يمثل بـ4 مقاعد.

6- حزب مصر الحديثة ممثل بـ4 مقاعد.

7- حزب المؤتمر ممثل بـ4 مقاعد.

8- حزب الإصلاح والتنمية بـ3 مقاعد.

9- حزب المصري الديمقراطي بـ3 مقاعد.

10- حزب الحركة الوطنية ممثل بمقعدين.

11- حزب الحرية بمقعد واحد.

12- حزب الإصلاح والنهضة ممثل بمقعد.

13- حزب إرادة جيل ممثل بمقعد واحد.

14- حزب السادات الديمقراطي ممثل بمقعد واحد.

15- حزب العدل ممثل بمقعد واحد.

16- حزب الجمهوري ممثل بمقعد واحد.

17- حزب النور ممثل بمقعدين.