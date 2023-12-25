"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء

عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المناطق الحدودية، بما في ذلك أطراف مصر المختلفة.

وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء؛ من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية.

وفي هذا الصدد استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء:

- مشروعات تنموية عملاقة نفذتها الدولة وتخطط لتنفيذها بشمال سيناء.

- الدولة أطلقت خطة تنمية شمال سيناء 2023- 2030.

- الخطة تتضمن إنشاء مدن جديدة وتنفيذ مشروعات تنموية بشمال سيناء.

- أكثر من 280 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المستهدفة لتنفيذ الخطة.

- الانتهاء من نحو 730 مشروعًا من إجمالي 1015 مشروعا مخطط تنفيذها.

- أكثر من 180 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها بقيمة 123 مليار جنيه بمجال الزراعة.

- 270 ألف فدان مخطط زراعتها في محافظتي شمال ووسط سيناء.

- خطة التنمية تهدف لإنشاء منطقة زراعية تنموية في رفح والشيخ زويد.

- من المستهدف إنشاء نحو 83 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن شمال سيناء.

- وضع خطط لتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والموانئ والمطارات.

- استهداف تنفيذ أكثر من 380 مشروعًا كهربائيًا و40 مشروعًا يؤمّن الغاز الطبيعي.