الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء

سيناء
سيناء

عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المناطق الحدودية، بما في ذلك أطراف مصر المختلفة.

وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء؛ من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية.

وفي هذا الصدد استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء:

- مشروعات تنموية عملاقة نفذتها الدولة وتخطط لتنفيذها بشمال سيناء. 

- الدولة أطلقت خطة تنمية شمال سيناء 2023- 2030. 

- الخطة تتضمن إنشاء مدن جديدة وتنفيذ مشروعات تنموية بشمال سيناء. 

- أكثر من 280 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المستهدفة لتنفيذ الخطة. 

- الانتهاء من نحو 730 مشروعًا من إجمالي 1015 مشروعا مخطط تنفيذها. 

- أكثر من 180 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها بقيمة 123 مليار جنيه بمجال الزراعة. 

- 270 ألف فدان مخطط زراعتها في محافظتي شمال ووسط سيناء. 

- خطة التنمية تهدف لإنشاء منطقة زراعية تنموية في رفح والشيخ زويد. 

- من المستهدف إنشاء نحو 83 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن شمال سيناء. 

- وضع خطط لتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والموانئ والمطارات. 

- استهداف تنفيذ أكثر من 380 مشروعًا كهربائيًا و40 مشروعًا يؤمّن الغاز الطبيعي. 

التنمية الشاملة التنمية الشاملة في سيناء مشروعات ضخمة جهود الدولة شمال ووسط سيناء

مواد متعلقة

كاتب صحفى: الصعيد ظهر على خريطة التنمية فى عهد الرئيس السيسى

كاتب صحفى: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

خبير العلاقات الدولية: إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

رئيس جامعة الأقصر يكشف عن استعدادات الجامعة لامتحانات "الترم الأول"

أستاذ تخطيط عمرانى يوضح جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة

رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: لدينا 790 متطوعًا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين (فيديو)

محافظ بيت لحم: الحزن يخيم على المحافظة جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة

"الصحة الفلسطينية": 20 ألف شهيد و54 ألف مصاب فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

قمم دولية ومبادرات سياسية.. ماذا قدمت مصر لوقف الحرب فى السودان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس