كاتب صحفى: الصعيد ظهر على خريطة التنمية فى عهد الرئيس السيسى

قال محمد عزالدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن الصعيد ظهر على خريطة التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تم من خلال مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف محمد عزالدين، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كيرمة حققت مشروعات تنموية في الصعيد بنسبة تصل إلي 98%، وتمت معالجة الصعيد بسبب أنه كان يعاني من إهمال كبير خلال العقود السابقة، بفضل التوجيهات الرئاسية.

مشروع حياة كريمة اهتم بالبنية التحتية والطرق وتبطين الترع بالصعيد

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مشروع حياة كريمة اهتم بالبنية التحتية والطرق وتبطين الترع، بالإضافة إلى توفير الخدمات وتقديمها بما فيها الشمول المالي، وتطوير فروع البنوك الزراعية" مشيرًا إلى أن حياة كريمة أعادت التنسيق الحضاري لمختلف ربوع مصر، مؤكدًا أن مشروع حياة كريمة غير شكل حياة المواطن المصري ويعالج السلبيات والعشوائيات التي كانت موجودة في الدولة المصرية.