الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الصعيد ظهر على خريطة التنمية فى عهد الرئيس السيسى

الصعيد
الصعيد

قال محمد عزالدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن الصعيد ظهر على خريطة التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تم من خلال مشروعات مبادرة "حياة كريمة". 

وأضاف محمد عزالدين، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كيرمة حققت مشروعات تنموية في الصعيد بنسبة تصل إلي 98%، وتمت معالجة الصعيد بسبب أنه كان يعاني من إهمال كبير خلال العقود السابقة، بفضل التوجيهات الرئاسية. 

 

مشروع حياة كريمة اهتم بالبنية التحتية والطرق وتبطين الترع بالصعيد 

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مشروع حياة كريمة اهتم بالبنية التحتية والطرق وتبطين الترع، بالإضافة إلى توفير الخدمات وتقديمها بما فيها الشمول المالي، وتطوير فروع البنوك الزراعية" مشيرًا إلى أن حياة كريمة أعادت التنسيق الحضاري لمختلف ربوع مصر، مؤكدًا أن مشروع حياة كريمة غير شكل حياة المواطن المصري ويعالج السلبيات والعشوائيات التي كانت موجودة في الدولة المصرية.

الكاتب الصحفى الصعيد خريطة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة

مواد متعلقة

كاتب صحفى: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

خبير العلاقات الدولية: إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

رئيس جامعة الأقصر يكشف عن استعدادات الجامعة لامتحانات "الترم الأول"

أستاذ تخطيط عمرانى يوضح جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة

رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: لدينا 790 متطوعًا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين (فيديو)

محافظ بيت لحم: الحزن يخيم على المحافظة جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة

"الصحة الفلسطينية": 20 ألف شهيد و54 ألف مصاب فى غزة

الدفاع الروسية: قضينا على حوالى 110 مقاتلين أوكرانيين فى دونيتسك

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو "فودو" في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس