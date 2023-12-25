أستاذ تخطيط عمرانى يوضح جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الأرقام واضحة وقوية فيما يتعلق بنجاح الدولة في تطوير العشوائيات، ففي عام 2015 كان أول مشروع في منطقة تل العقارب والمواردي في السيدة زينب وبطن البقرة ومناطق عدة في ربوع مصر.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المساكن غير الآمنة خطر على أرواح البشر وعلى الممتلكات، وبالتالي كانت البداية كمحور أساسي، وكانت أمام المواطن في هذه المناطق الخطرة 3 بدائل وضعتها الحكومة، وهي إما الحصول على مسكن بديل مثل الأسمرات أو إعادة بناء هذه المنطقة مرة أخرى.

المساكن غير الآمنة خطر على أرواح البشر

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن الدولة تحملت في هذه الفترة الزمنية القيمة الإيجارية كبديل مؤقت، وكان البديل الثالث، وهو أن يحصل المواطن على القيمة السوقية الحقيقية للوحدة السكنية، وكان لكل مواطن اختيار يختلف عن الاختيار الآخر.