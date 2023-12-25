الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحافظي على ‏بشرتك من الإصابة بالشيخوخة المبكرة بهذه النصائح

شيخوخة البشرة
شيخوخة البشرة

كثير من السيدات تتساءل عن كيفية الحماية من الشيخوخة المبكرة والتي يتعرض لها الكثير من السيدات عند بلوغ سن الأربعين ونستعرض في السطور التالية أبرز النصائح التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

‏فكما جاء في موقع  "هيلث"، فهناك  مجموعة من النصائح التي تساعد في الوقاية من الإصابة بالشيخ خوخة والتي تتمثل أهمها في تناول الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم فيجب الحرص على تناول ما يقرب من ثلاثة لتر ماء يوميا وذلك لأن المائي ساعة في تجديد خلايا البشرة وبالتالي الوقاية من التعرض  للشيخوخة.

 الخضروات التي تساعدك على الحماية من الشيخوخة

‏كما يجب  الحرص على تناول الخضروات بكميات كبيرة وأهم تلك الخضروات الكرفس السبانخ والفلفل الأحمر والأخضر والأصفر إلى جانب ذلك تناول البروكلي في الخضروات تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على البشرة من الإصابة  بالشيخوخة، كما  يجب الحفاظ  أن تناول الفاكهة بشكل مستمر لأن الفاكهة تحتوي على فيتامينات ومعادن أيضا تحتاجها البشرة.

التخلص من مشكلة الشيخوخة المبكرة 

كما يجب الحرص على النوم بشكل كافي على مدار اليوم فالنوم  يساعد على تجديد خلايا البشرة والحفاظ عليها من الشيخوخة، فيجب الحرص على النوم ٨ ساعات يوميا وذلك لحماية الجلد من الشيخوخة المبكرة، كما يجب الحرص على عدم استخدام مستحضرات التجميل الرديئة التي تتسبب في تلف البشرة وعدم تجديد حيويتها، كما يجب الحرص على استخدام روتين للعناية بالبشرة مناسب لها وذلك من أجل تقليل فرص التعرض للإصابة بالشيخوخة، كما يجب الحرص على اداء التمارين اليومية وذلك لأن الرياضة تساعد فى الحفاظ على البشرة من الشيخوخة.

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