الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجمعة.. افتتاح 21 مسجدًا منها 15 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا

مساجد الأوقاف
مساجد الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 21 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 12 / 2023م، منها 15  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (438) مسجدًا منها (337) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و (101) مسجد صيانة وتطويرًا.

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وأوضحت الأوقاف إجمالي أن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(654) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد حمد دومين – مركز إدكو 
2.  مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار
3.  مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة 
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
5.  مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن

مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
6.  مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور
7.  مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة 
8.  مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي  بحري - مركز إدفو
9.  مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان  – حي شرق 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
10.  مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
11.  مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة 

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
12.  مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا

مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
13.  مسجد البدوقة – الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
14.  مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية
15.  مسجد العسال – المقاتلة – طامية  
ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد كامل مجاهد – بندر بني سويف

مديرية أوقاف بور سعيد
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد الغفار -  شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد

مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
3.  مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط
4.  مسجد عبد الرحمن بن عوف -  قرية عرابي - العامرية 

مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
5.  مسجد الغربي – محلة قيس – مركز شبرا خيت 

مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
6.  مسجد المليحي – الديسمي - الصف

الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد الاحلال والتجديد مساجد صيانة وتطوير ا

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