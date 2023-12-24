وزير الأوقاف: الإعلام الرشيد يبنى ولا يهدم

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الإعلام الرشيد هو الذي يبنى ولا يهدم وأن من أهم ما يتميز به الإعلام الرشيد أن يكون لديه حس وطني عالي.

وأضاف وزير الأوقاف خلال افتتاح الدورة الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أن الإعلام الرشيد لا يؤجج المشاعر بالباطل ولا يثير الكراهية لكن لا بد أن يبصر ويعرف الناس العدو من الصديق فلا يجعل العدو صديقا ولا الصديق عدوا.

وأوضح وزير الأوقاف أنه لا يمكن أن نواجه عدوا دون أن يكون لدينا إنتاج لدوائنا وغزائنا وأن نتطور بشكل عام في المجال العلمي.

وشدد وزير الأوقاف أن الإعلامي الحقيقي يجب أن يكون مثقفا حقيقيا خاصة وأن من يضيع الإنسان هو الاستكبار على طلب العلم وكذلك الحال بالنسبة للإمام الذي يريد أن يتميز عليه أن يكون مثقف بشكل حقيقي.