الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تهدي درع الوزارة لإمام الحرم النبوي تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف درع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده الدعوية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف  المصرية  ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطارها زيارة إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي لجمهورية مصر العربية.

من جانبه أعرب فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف سعادته الغامرة بوجوده في بلده الثاني مصر، التي خرَّجت الأفذاذ وكبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يبارك في جهود وزارة الأوقاف وفي الإنجازات العظيمة في خدمة القرآن الكريم، فإنجازات الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم تتحدث عن نفسها، فقد ارتقى وزير الأوقاف بأهل القرآن وخدمة حفظته ارتقاء كبيرًا جدًا.

وزارة الأوقاف وزارة الاوقاف المصرية الشئون الإسلامية م الحرم النبوي الحرم النبوي الشريف

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