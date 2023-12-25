تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الجنس مقابل الإجهاض

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج، في اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لـ 27 ديسمبر للاطلاع على الفيديوهات المرفقة في القضية.

تأجيل محاكمة طبيب ممارسة الجنس مقابل الإجهاض

وتبين من التحقيقات، انه عقب تتلقي سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.