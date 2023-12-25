الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: إطلاق أولى البرامج التدريبية المجانية بالوحدة المتنقلة بقرى القليوبية

وحدة تدريب متنقلة
وحدة تدريب متنقلة

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية أطلقت أولى البرامج التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية قشيش إحدى قرى شبين القناطر لخدمة أبناء القرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر إحتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى القرى والنجوع، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

تنظيم اختبار للمتدربين 

وأضافت الوزارة، أنه تم تنظيم اختبار للمتدربين على البرنامج التدريبي (الكهرباء السلسيون)، والمستمر لمدة 60 ساعة تدريبية لـ8 متدربين من الشباب، فى ضوء تنفيذ خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة لخدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجى.

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تكثيف برامج التدريب المهني

ومن جهتها، أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بمحافظة القليوبية، فى تقريرها للوزارة، انه فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين وذوى الهمم فى قرى المحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم من اجل الحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة للحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وحدة التدريب المتنقلة 

وأضافت مدير المديرية، أنها شهدت فعاليات الختام يرافقها محمد عليان وكيل المديرية بوحدة التدريب المتنقلة ومقرها أمام المركز التكنولوجي بقشيش إحدى قرى شبين القناطر بحضو الدكتور ايمن شعبان عن إدارة التدريب المهني بالمديرية، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة، وداليا فوزي خاطر رئيس الوحدة المحلية بقشيش.

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تقديم برامج تدريبية مجانية 

وأكدت مدير مديرية العمل الاستمرار فى تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل من أجل التشغيل ومتابعة المتدربين وفرص العمل الملتحقين بها بعد إنتهاء التدريب.

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