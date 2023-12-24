الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تطلق عربات التدريب المهني فى عدة محافظات لتأهيل الشباب على "سوق العمل"

وزير العمل
وزير العمل

نشرت وزارة العمل اليوم الأحد، على مواقعها الرسمية على الإنترنت،صورًا، بشأن 10 عربات تدريب مُتنقلة جديدة جاهزة للإنطلاق إلى عددِ من المحافظات،لتقوم بمهام تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وذلك في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مُستقبلك"..

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة أن هذه العربات سوف تنطلق إلى محافظات: الأسكندرية والوادي الجديد، والشرقية، وجنوب سيناء، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، وكذلك شمال سيناء، تنفيذًا لخطة الدولة بتنمية هذه المحافظة الإستراتيجية.

وأوضح أيضًا أن هذه العربات سوف تقوم بتدريب وتنمية مهارات الشباب بالمجان على مجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل منها مهن:التفصيل،والخياطة،والسباكة الصحية،والكهرباء وتوصيلاتها،وصيانة الحاسب الآلى،وصيانة الموبايل،واللغات،والمأكولات السريعة،وغيرها، وبحسب طبيعة كل محافظة..وأشار أن "الوزارة" تتحرك في كافة الإتجاهات من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، حيث تمتلك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية،ولديها صندوق تمويل التدريب والتأهيل،وتتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل تنشيط عملية التدريب المهني بشكل مُستمر،وأنها بصدد إطلاق مشروع "مهني 2030" لتطوير منظومة التدريب المهني تعاونًا مع "القطاع الخاص" تُمثلها في هذا "المشروع" مؤسسة "طفرة للتنمية"..

يُشار هنا إلى أن تلك الوحدة التدريبية المُتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على احدى المهن الحرفية مُلحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر،والغرض منها تدريب الشباب فى المناطق النائية داخل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية،والبعيدة عن مراكز التدريب المهني الثابتة،وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وتحت اشراف مهندسين الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة..

وزارة العمل تستعد لإطلاق مشروع"مِهنى 2030" لتطوير منظومة التدريب المهنى للشباب

 

وكانت "الوزارة" قد أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي بشأن تفاصيل إجتماع مجلس لإدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،وقالت: إن إجمالى ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن بلغ 178 مليونًا و500 ألف جنيه على منظومة «التدريب والتأهيل»، وإن «الصندوق» مُستمر فى دوره الاستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل..كما ذكرت الوزارة اتساع دور الصندوق فى الفترة المقبلة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

IMG-20231224-WA0006
IMG-20231224-WA0006
وزارة العمل سوق العمل حسن شحاتة شمال سيناء التدريب والتأهيل الصندوق

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وزارة العمل تستعد لإطلاق مشروع"مِهنى 2030" لتطوير منظومة التدريب المهنى للشباب

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