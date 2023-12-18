الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يهنئ رئيس الجمهورية لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

بعث حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري فيه وفوزه في  الانتخابات الرئاسية للعام 2024، وجاء نصها كالتالي: "يسعدنى وجميع عمال مصر أن أتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد".


بناء الجمهورية الجديدة 

أكد الوزير خلال البرقية لرئيس الجمهورية: "إن الشعب المصرى أحتمى بحكمتكم حينما واجهتم التحديات بكل عزم وإصرار وأرسيتم المشروعات بتفان واقتدار وإن ما تحقق من إنجازات هو خير شاهد ودليل.. واليوم تأتى قيادتكم لمسيرة الوطن.. فى منعطف دقيق من تاريخ الانسانية.. لتكون دومًا مبعثًا للأمل فى مستقبل أفضل "للجمهورية الجديدة"، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد.

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وزير العمل يهنئ الرئيس السيسي


وقال الوزير في برقيته: "السيد الرئيس ستظل مواقفكم العظيمة وإنجازاتكم الواضحة رمزًا منيرًا فى حاضر ومستقبل هذه الأمة وركيزة جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة.. حفظكم الله قائدًا راعيًا للسلام والنماء.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

الهيئة الوطنية للانتخابات 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، كانت قد أعلنت عصر اليوم، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالى الأصوات الصحيحة للناخبين.

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ووفق نتيجة فرز صناديق الاقتراع، بلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67.032.437 مليون ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم 44.777.668 مليون، بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44.288.361 مليون صوت بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 39.702.451 مليون صوت بنسبة 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة، وحازم عمر 1.986.352 مليون صوت بنسبة 4.5%، ومحمد فريد زهران، 1.776.952 مليون صوت بنسبة 4%، وعبد السند يمامة 822.606 ألف صوت بنسبة 1.9%.

حسن شحاتة وزير العمل عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

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