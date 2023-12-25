وزارة العمل تستأنف إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بالشرقية

استأنفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بالشرقية، وذلك بمسرح المدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، بحضور 100 من ممثلي الإدارات التعليمية والمدرسين والطلاب تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

نشر ثقافة السلامة والصحة

تهدف تلك المبادرة إلى التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت علي مستوي المنشآت التعليمية بالمحافظة تحت شعار "إتعلم السلامة"، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم الفني بالشرقية، وتضمنت فعاليات المبادرة تقديم عدة محاضرات وأبحاث وجلسات علمية متخصصة وتوضيح ما تقدمه المديرية من خدمات للمنشآت وفقًا لأحكام القانون لتوفير بيئة عمل آمنة يتم الحفاظ فيها على العمال والممتلكات والمترددين.

توجيهات وزير العمل

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت التعليمية لحماية العمال والطاب والمنشآت من المخاطر المختلفة وتوفير بيئة عمل آمنة، وأضاف مدير المديرية أن المبادرة شهدت مشاركة محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان وكيل الوزارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ووجية متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، والدكتور حمدي ربيع مدير الثقافة العمالية ومعهد السلامة والصحة المهنية بالشرقية، ومسئولي السلامة بمديرية العمل بالشرقية وإدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية وأطقم التدريس.

عرض خطة الإخلاء

كما جرى عرض لخطة الإخلاء من إحدى الطالبات بمدرسة الزقازيق الفنية بنات، وكلمة للمهندسة رحاب عبدالحميد مدير إدارة السلامة بالمديرية إستعرضت إنجازات المديرية والندوات والملتقيات التي تم تنفيذها وشرح لأهداف المبادرة، وكلمة المهندسة إيمان محمد كمال إستشاري السلامة بمديرية العمل تناولت فيها شرح لهدف الملتقى والذي يعد إنطلاقة جديدة لسلسلة من الندوات المتخصصة لنشر ثقافة السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة في القطاع المنشآت التعليمية.

كما أِشار مدير المديرية إلى أن المبادرة تناولت عدة محاضرات، قدم المحاضرة الأولى منها المهندس اسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن خطه الطواري والاخلاء في المدارس واهميتها في الحفاظ علي العنصر البشري والمنشات، والمحاضرة الثانية للكيميائي محمد حسن من الادارة المركزية للسلامة وتأمين بيئة العمل بعنوان التشريعات وتشكيل لجان السلامة والاجهزة الوظيفية، واستعراض نشاط تفاعلي بعنوان (ثقافة السلامة أسلوب حياة ) إعداد وتنفيذ المهندسة إيمان محمد كمال استشاري السلامة بالمديرية وشاركها في تقديمه طالبات مدرسة الزقازيق الفنية بنات تناول عرض لمفهوم السلامة والصحة المهنية واهميتها في كافة مجالات الحياة اليومية باعتبارها أسلوب حياة وكيفية تحقيق السلامة المهنية بالمنشآت التعليمية، وفى الختام جرى إهداء الدروع وشهادات التقدير للمشاركين فى أعمال المبادرة.