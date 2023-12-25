لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ومزاياه

كارت الخدمات المتكاملة واحدة من الآليات التي اعتمدت عليها الدولة لتحسين حياة ذوي الهمم حيث يوفرالكارت الكثير من الخدمات للحاصلين عليه.

كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، كماوفرت رابط الكتروني للتعرف عليها والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وتعرض الدستور في التقرير التالي الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

حددت وزارة التضامن بعض الخطوات ليتمكن ذوي الهمم من الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: من هنا.

أدخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على "بحث".

إذا كانت البطاقة صادرة لك، فستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك درجة الإعاقة، والنوع، والتاريخ، والمكان الذي تم إصدارها فيه.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يمنح كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة العديد من المزايا، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتوفير الدعم لهم، ومن أهم مزايا كارت الخدمات المتكاملة:

الجمع بين معاشين: تسمح البطاقة لذوي الإعاقة بالجمع بين معاشين، وذلك في حالة كان أحدهما معاشًا حكوميًا والآخر معاشًا خاصًا.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين: تلزم الجهات الحكومية بالتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين لديها من ذوي الإعاقة، الكشف المجاني في المستشفيات: يحق لحاملي البطاقة الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والخاصة.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات: يُعفى ذوو الإعاقة من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات التي تستخدمها في التنقل، الإعفاء من الضرائب: يُعفى ذوو الإعاقة من الضرائب على دخلهم الشخصي.

الحصول على سكن حكومي مناسب: يحق لذو الإعاقة الحصول على سكن حكومي مناسب، وذلك في حالة عدم قدرتهم على توفير مسكن مناسب لهم، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية: يُعفى ذوو الإعاقة من الضرائب الجمركية على الأجهزة التعويضية التي يحتاجونها.

الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات: يحق لحاملي البطاقة الحصول على خصومات من وسائل النقل والمواصلات العامة، الدخول مجانًا إلى كافة المتاحف والمناطق الأثرية: يحق لحاملي البطاقة الدخول مجانًا إلى كافة المتاحف والمناطق الأثرية.