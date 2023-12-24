من هنا.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

يرغب الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 والكشف الطبي للمعاقين حيث منحتهم وزارة التضامن الاجتماعي هذا الكارت كوثيقة رسمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن بيانًا بدرجة الإعاقة ونوعيتها، بهدف تمكينهم من الحصول على حقوقهم والخدمات المتكاملة التي تضمن لهم حياة كريمة.

ويرصد "الدستور" خلال النقاط التاليه كل ما يخص الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي:

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي .

. النقر على أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

النقر على زر “بحث”. ستظهر لك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي قد تكون واحدة من الحالات التالية:

البيانات الأساسية: إذا كان الطلب في مرحلة التسجيل.

غير مستوفي الأوراق: إذا كان الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.

تم الكشف: إذا تم الكشف الطبي على صاحب الطلب.

إعادة العرض: إذا تم رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.

مرتجع للجنة: إذا تم إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.

تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي: إذا تم تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وإذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل في الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكنك التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخط الساخن 16439.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يبحث المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن أن يساعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ذوي الاحتياجات الخاصة في معرفة حالة طلباتهم، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مشكلة.

ويساعد الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعرف على حقوقهم والخدمات المتكاملة التي يستحقونها، وذلك من أجل المطالبة بها من الجهات المعنية.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

توفر وزارة التضامن العديد من التسهيلات لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى توفر العديد من المزايا لذوي الإعاقة، ويبحث الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة عن مميزاتها

ويوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة المزايا التالية:

1. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

2. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.

4. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

5. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الإعفاء من الضرائب.

6. تقدم البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

7. تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

8. تتيح لذوي الإعاقة ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.